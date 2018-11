Σαρωτικές πλημμύρες στο Σίδνεϊ

Περισσότερες από 500 κλήσεις για βοήθεια δέχθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες στην Αυστραλία μετά τις σαρωτικές καταιγίδες που μετέτρεψαν τους δρόμους του Σίδνεϊ και γύρω περιοχών σε ποτάμια, προκαλώντας πλημμύρες, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και καθυστερήσεις στις πτήσεις.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο, που συνδέεται με την κακοκαιρία, ενώ τουλάχιστον ακόμα έντεκα διασώθηκαν από οχήματα που παγιδεύτηκαν στα νερά.

Μέσα σε δύο ώρες, σύμφωνα με το ΒBC, έπεσε στην πόλη η ποσότητα βροχής που κανονικά πέφτει σε έναν μήνα, κατά τους μετεωρολόγους.

The torrential rain has hit Lewisham Station hard this morning, flooding the entire subway of the station. #9News pic.twitter.com/gHFLoB7mu7 — Nine News Sydney (@9NewsSyd) 27 November 2018

Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν στο Σίδνεϊ όταν έπεσε πάνω τους δέντρο που ξεριζώθηκε, την ώρα που εκείνοι προσπαθούσαν να βοηθήσουν στη διαχείριση της κυκλοφορίας.

Την ώρα της πρωινής αιχμής προκλήθηκε χάος στη μεγαλύτερη πόλη της Αυστραλίας, όπου σημειώθηκαν μεγάλα προβλήματα στις μετακινήσεις με ματαιώσεις ή καθυστερήσεις δρομολογίων- μεταξύ άλλων και 50 πτήσεων.

Safe to say I’ve never seen flooding like this before in Sydney... Do I have to go catch a bus now? 😭 #sydneyfloods #SydneyStorm pic.twitter.com/RoV38bzw3W — Ruth Hogan (@RuthHogan2) 27 November 2018

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Αυστραλίας ανακοίνωσε πως ήταν η χθεσινή η μέρα του Νοεμβρίου με τη μεγαλύτερη βροχόπτωση από το 1984.