Η ατάκα του Τραμπ που προκάλεσε γέλια στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Πολλά γέλια ακούστηκαν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την ώρα της ομιλίας του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, εξαιτίας μίας ατάκας του.

«Σε λιγότερα από δύο χρόνια η κυβέρνησή μου έχει πετύχει περισσότερα από σχεδόν κάθε κυβέρνηση στην ιστορία της χώρας μας», ήταν ο ισχυρισμός του Τραμπ που πυροδότησε γέλια από παριστάμενους.

Μάλιστα, φαίνεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος περίμενε άλλου τύπου αντίδραση από το κοινό (χειροκροτήματα ίσως), καθώς αρκέστηκε να σχολιάσει γελώντας: «Δεν περίμενα αυτήν την αντίδραση, αλλά εντάξει».

Ο Τραμπ απηύθυνε έκκληση στη διεθνή κοινότητα να «απομονώσει το ιρανικό καθεστώς», καταγγέλλοντας τη «διεφθαρμένη δικτατορία», σύμφωνα με τον ίδιο, που βρίσκεται στην εξουσία στην Τεχεράνη.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον μεγαλύτερο υποστηρικτή της τρομοκρατίας στον κόσμο να κατέχει τα πιο επικίνδυνα όπλα στον πλανήτη», να «απειλεί την Αμερική» ή το Ισραήλ, υπογράμμισε ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης.

«Ζητάμε από όλα τα έθνη να απομονώσουν το ιρανικό καθεστώς όσο συνεχίζει την επιθετική συμπεριφορά του» και «να στηρίξουν τον ιρανικό λαό», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Καταγγέλοντας τη «διεφθαρμένη δικτατορία» στην Τεχεράνη και τους Ιρανούς ηγέτες που σπέρνουν «χάος, θάνατο και καταστροφή» καθώς δεν σέβονται «τους γείτονες ή τα σύνορα ή τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών», δικαιολόγησε την αποχώρηση της χώρας του από τη συμφωνία του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την επαναφορά των κυρώσεων, οι τελευταίες εκ των οποίων θα τεθούν σε ισχύ στις 5 Νοεμβρίου. «Εργαζόμαστε με τις χώρες που εισάγουν ιρανικό αργό για να σταματήσουν τις αγορές αυτές», είπε.

Αντιθέτως, ο Τραμπ δεν έκρυψε την ικανοποίησή του σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στη Βόρεια Κορέα. Ενώ πέρσι επειλούσε να «καταστρέψει ολοσχερώς» τη χώρα αυτή, φέτος εκθείασε την «τολμηρή» πρωτοβουλία του για την επίτευξη ειρήνης με την Πιονγκγιάνγκ. Προειδοποίησε όμως ότι οι διεθνείς κυρώσεις σε βάρος της Β. Κορέας θα παραμείνουν «σε ισχύ έως την αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου.

Για τη Βενεζουέλα, ο Τραμπ υπενθύμισε ότι πριν από κάποιο καιρό «ήταν μια από τις πλουσιότερες χώρες του πλανήτη» αλλά σήμερα βιώνει «μια ανθρωπιστική τραγωδία». «Περισσότεροι από 2 εκατομμύρια άνθρωποι εγκατέλειψαν» τη χώρα, εξαιτίας της σοσιαλιστικής κυβέρνησης, την οποία στηρίζει η Κούβα, συμπλήρωσε.

Όσον αφορά τη Συρία, προειδοποίησε και πάλι ότι η Ουάσινγκτον θα «απαντήσει» στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν χημικά όπλα, καταγγέλλοντας παράλληλα το «χάος» που έχει σπείρει στη χώρα το καθεστώς του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ. «Λεηλατεί τους πόρους του έθνους του», τόνισε.

The UN General Assembly literally laughed at President Trump for bragging about his administration pic.twitter.com/VJ5nA0Tw2c

— NowThis (@nowthisnews) September 25, 2018