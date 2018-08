Ηθική υποστήριξη από την Κίνα στην Τουρκία για τις «προσωρινές» δυσκολίες της

Η Κίνα προσέφερε σήμερα ηθική στήριξη στην Τουρκία την ώρα που η Άγκυρα βρίσκεται αντιμέτωπη με νομισματική κρίση και αμερικανικές κυρώσεις, λέγοντας πως πιστεύει ότι η χώρα μπορεί να ξεπεράσει τις «προσωρινές» οικονομικές δυσκολίες της -- μια δήλωση που αποτελεί το πρώτο σχόλιο του Πεκίνου για το θέμα.

Η τουρκική λίρα έχει χάσει φέτος το ένα τρίτο της αξίας της έναντι του δολαρίου, καθώς η επιδείνωση των σχέσεων ανάμεσα στην Τουρκία και τις ΗΠΑ προστέθηκε στις απώλειες που οφείλονταν σε ανησυχίες για την επιρροή του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στη νομισματική πολιτική.

Σε μια σύντομη δήλωση, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι έχει επισημάνει τη «νέα κατεύθυνση» της τουρκικής οικονομίας και των σχέσεών της με το εξωτερικό, όπως μεταδίδει το Reuters και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Η Τουρκία είναι μια σημαντική αναδυόμενη χώρα της αγοράς και η σταθερότητά της και η ανάπτυξή της ωφελούν την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα», ανέφερε το υπουργείο.

«Η Κίνα πιστεύει πως η Τουρκία έχει την ικανότητα να ξεπεράσει τις προσωρινές οικονομικές δυσκολίες και ελπίζει πως τα εμπλεκόμενα μέρη μπορούν να περιορίσουν τις διαφορές τους μέσω του διαλόγου», πρόσθεσε αναφερόμενο στην Τουρκία και τις ΗΠΑ.

Το υπουργείο αναφέρθηκε επίσης σε δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης ότι η κρατική Βιομηχανική και Εμπορική Τράπεζα της Κίνας (Industrial and Commercial Bank of China Ltd) υπέγραψε με την Τουρκία συμφωνία χρηματοδότησης ύψους 3,8 δισεκ. δολαρίων -- μια προφανής αναφορά σε δημοσίευμα κινεζικού κρατικού μέσου ενημέρωσης.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua (Νέα Κίνα) ανέφερε τον περασμενο μήνα πως η τουρκική ICBC υπέγραψε μια συμφωνία 3,8 δισ. δολαρίων σε φόρουμ στην Άγκυρα, αν και δεν έκανε γνωστές λεπτομέρειες.

Σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πως η Κίνα πάντα υποστηρίζει την επιχειρηματική και οικονομική συνεργασία μεταξύ των χωρών και την υπογραφή συμφωνιών με βάση τους κανόνες της αγοράς.

Εκπρόσωπος της ICBC δήλωσε πως στην τουρκική μονάδα της υπογράφηκαν μνημόνια συνεννόησης για συνεργασία σε υποδομές, όμως αρνήθηκε να σχολιάσει τον αριθμό των 3,8 δισεκ. δολαρίων.

Η Κίνα και η Τουρκία αναπτύσσουν όλο και πιο στενούς δεσμούς αφότου άφησαν πίσω τους μια διένεξη για τη μεταχείριση από την Κίνα της εθνότητας των Ουιγούρων, τουρκόφωνων μουσουλμάνων που ζουν στη δυτική κινεζική περιφέρεια Σιαντζιάνγκ.