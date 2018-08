Έξαλλος ο Τραμπ με τον Ερντογάν και την Τουρκία

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε την Πέμπτη ότι οι ΗΠΑ «δεν θα πληρώσουν τίποτα» στην Τουρκία για την απελευθέρωση του κρατούμενου ευαγγελικού πάστορα Άντριου Μπράνσον, τον οποίο αποκάλεσε «μεγάλο πατριώτη όμηρο».

«Δεν θα πληρώσουμε τίποτα για την απελευθέρωση ενός αθώου ανθρώπου, όμως περιορίζουμε την Τουρκία!», έγραψε ο Τραμπ στον λογαριασμό του στο Twitter.

«Η Τουρκία έχει επωφεληθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και πολλά χρόνια. Αυτή τη στιγμή κρατούν τον θαυμάσιο Χριστιανό μας Πάστορα, ο οποίος πρέπει τώρα να εκπροσωπήσει τη χώρα μας ως ένας μεγάλος πατριώτης όμηρος. Δεν θα πληρώσουμε τίποτα για την απελευθέρωση ενός αθώου ανθρώπου, αλλά περιορίζουμε την Τουρκία!» ανέφερε.

Χθες ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Στίβεν Μνούτσιν προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν πρόσθετες κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας, εάν δεν απελευθερωθεί σύντομα ο Αμερικανός πάστορας Άντριου Μπράνσον.

«Έχουμε επιπλέον μέτρα, τα οποία σχεδιάζουμε να λάβουμε, εάν δεν τον αφήσουν σύντομα ελεύθερο» υπογράμμισε ο Μνούτσιν, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η λίρα κατέγραψε πτώση μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών. «Δεν αποδείχθηκαν καλοί φίλοι» είπε από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. «Κρατούν έναν φοβερό Χριστιανό πάστορα εκεί. Είναι αθώος», συμπλήρωσε ο Τραμπ.

Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ βοήθησαν την Τουρκία σε ένα συναφές περιστατικό, ωστόσο ο σύμμαχος της Ουάσιγκτον στο ΝΑΤΟ δεν ανταπέδωσε τη χάρη. «Θέλουν να έχουν υπό κράτηση τον θαυμάσιο πάστορά μας. Δεν είναι δίκαιο, δεν είναι σωστό» σημείωσε.

Ο Άντριου Μπράνσον, με καταγωγή από τη Βόρεια Καρολίνα, συνελήφθη τον Οκτώβριο του 2016 από τις τουρκικές αρχές. Κατηγορείται για κατασκοπεία και «τρομοκρατική» δραστηριότητα και έχει τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Την Τετάρτη, με ανάρτησή του στο twitter, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Μάικ Πενς, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς την Άγκυρα, ζητώντας για άλλη μια φορά την απελευθέρωση του πάστορα Άντριου Μπράνσον. «Καλά θα κάνει η Τουρκία να μην δοκιμάσει μέχρι που είναι αποφασισμένος να φτάσει ο Τραμπ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα στην ανάρτησή του ο Μάικ Πενς σημείωνε: «Ο κληρικός Άντριου Μπράνσον είναι ένας αθώος άνθρωπος που κρατείται στην Τουρκία και η δικαιοσύνη επιβάλλει να απελευθερωθεί. Καλά θα κάνει η Τουρκία να μην δοκιμάσει μέχρι που είναι αποφασισμένος να φτάσει ο Τραμπ για να δει Αμερικανούς που είναι άδικα φυλακισμένοι σε ξένους τόπους να επιστρέφουν σπίτι στις ΗΠΑ».

