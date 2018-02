Πέθανε ηθοποιός του «House of Cards»

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών ο ταλαντούχος ηθοποιός Reg E. Cathey.

Ο ηθοποιός έπασχε από καρκίνο και άφησε την τελευταία του πνοή την Παρασκευή, στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη.

Ο Reg E. Cathey, είχε 3 υποψηφιότητες για Emmy από τις οποίες μία του χάρισε το βραβείο για το House of Cards το 2015 για τον ρόλο του ιδιοκτήτη του ρεστοράν Freddy Hayes στο οποίο πήγαινε ο Frank Underwood (Κέβιν Σπέισι).

Reg Cathey, 1958-2018. Not only a fine, masterful actor -- but simply one of the most delightful human beings with whom I ever shared some long days on set. On wit alone, he could double any man over and leave him thinking. Reg, your memory is a great blessing. pic.twitter.com/OHEUbAhTg0

