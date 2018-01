Παντρεμένη καθηγήτρια κατηγορείται ότι έκανε στοματικό έρωτα σε μαθητή της

Σάλο έχει προκαλέσει σε σχολείο της Νέας Υόρκης η είδηση ότι 29χρονη καθηγήτρια έκανε στοματικό έρωτα σε έναν 14χρονο μαθητή της.

Η Dori Myers, είναι καθηγήτρια κοινωνικών σπουδών στο New School for Leadership and Arts και κατηγορείται ότι είχε σεξουαλικές επαφές με τον ανήλικο. Την καταγγελία έκανε ένας συμμαθητής του 14χρονου στους υπεύθυνους του σχολείου.

Η 29χρονη που είναι παντρεμένη με αστυνομικό και συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής, σύμφωνα με την Sun.

Το Σάββατο, ενοποιών του εισαγγελέα, ο οποίος της άσκησε την κατηγορίες της σεξουαλικής επίθεσης σε δεύτερο βαθμό, αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Η Dori Myers, αφέθηκε ελεύθερη μέχρι την δίκη, ωστόσο απομακρύνθηκε από το σχολείο.