Αντικρουόμενες ανακοινώσεις από την Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον πυροδοτούν νέο σκηνικό έντασης στη Μέση Ανατολή, μετά τον ισχυρισμό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ότι εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της αεροπορικής βάσης Αλ Αζράκ στην Ιορδανία.

Σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, η επίθεση είχε στόχο αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη και είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή τριών F-35, ενώ άλλα τρία αεροσκάφη φέρονται, κατά την ίδια ανακοίνωση, να υπέστησαν ζημιές.

Η CENTCOM, ωστόσο, διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, αναφέροντας ότι κανένα αμερικανικό αεροσκάφος δεν καταστράφηκε ούτε υπέστη ζημιά.

Το Ιράν μιλά για αντίποινα

Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι η πυραυλική επίθεση πραγματοποιήθηκε ως απάντηση στους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στη νήσο Κεσμ.

Σύμφωνα με την ιρανική ανακοίνωση, από τους βομβαρδισμούς σκοτώθηκαν τρεις άμαχοι τη νύχτα που προηγήθηκε.

Η Τεχεράνη παρουσιάζει την επίθεση στην Αλ Αζράκ ως πράξη αντιποίνων, επιχειρώντας να δείξει ότι μπορεί να πλήξει αμερικανικούς στόχους στην ευρύτερη περιοχή.

Η διάψευση της CENTCOM

Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή απάντησε μέσω X, απορρίπτοντας τους ιρανικούς ισχυρισμούς.

«Κανένα αμερικανικό αεροσκάφος δεν καταστράφηκε ή υπέστη ζημιά στις πρόσφατες απόπειρες ιρανικών επιθέσεων. Όλοι οι πύραυλοι και όλα τα drones αναχαιτίστηκαν ή δεν κατάφεραν να φθάσουν στις περιοχές που στόχευαν», ανέφερε η CENTCOM.

Η αμερικανική πλευρά υποστηρίζει, δηλαδή, ότι οι ιρανικές επιθέσεις είτε αναχαιτίστηκαν είτε απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους.

Νέα διάψευση και για το δεξαμενόπλοιο Nora

Την ίδια ώρα, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο M/T Nora κατάφερε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ.

Η CENTCOM διέψευσε και αυτή την πληροφορία, χωρίς να επιβεβαιώνει την ιρανική εκδοχή περί επιτυχούς διάσπασης του αποκλεισμού.

Πόλεμος ανακοινώσεων στη Μέση Ανατολή

Οι εκατέρωθεν ανακοινώσεις δείχνουν ότι, πέρα από το στρατιωτικό πεδίο, ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται και σε έντονο επικοινωνιακό πόλεμο.

Η Τεχεράνη επιχειρεί να παρουσιάσει την επίθεση ως επιτυχές πλήγμα κατά αμερικανικών στρατιωτικών μέσων, ενώ η Ουάσινγκτον επιμένει ότι οι ιρανικοί πύραυλοι και τα drones δεν πέτυχαν τον σκοπό τους.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση για την καταστροφή ή ζημιά σε αμερικανικά F-35, με την εικόνα να παραμένει θολή και την ένταση στην περιοχή να κλιμακώνεται.