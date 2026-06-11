Σε πανηγυρικούς τόνους παρουσιάζουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης το νέο σύστημα αντι-drone της ASELSAN, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα αποκτά μια δυνατότητα που μπορεί να δημιουργήσει νέα δεδομένα στο Αιγαίο και να προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην Ελλάδα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το DRONDEF, ένα ολοκληρωμένο σύστημα άμυνας απέναντι σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη, το οποίο η τουρκική πλευρά εμφανίζει ως μέρος της ευρύτερης αμυντικής «ομπρέλας» που αναπτύσσει τα τελευταία χρόνια.

Τα τουρκικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για ένα δίκτυο που μπορεί να εντοπίζει, να παρακολουθεί, να παρεμβάλλει και να εξουδετερώνει drones, ακόμη και σε σενάρια όπου αυτά κινούνται σε σμήνη ή ελέγχονται με πιο σύνθετους τρόπους, όπως μέσω οπτικής ίνας.

Το τουρκικό αφήγημα για την Αθήνα

Σύμφωνα με την τουρκική ανάγνωση, οι εξελίξεις αυτές παρακολουθούνται στενά από την ελληνική πλευρά, καθώς στην Αθήνα καταγράφονται σχόλια για την ταχύτητα με την οποία η Τουρκία επενδύει όχι μόνο στα drones, αλλά και στα συστήματα που μπορούν να τα αντιμετωπίζουν.

Η Άγκυρα επιχειρεί να παρουσιάσει το DRONDEF ως ένα σύστημα που μπορεί να περιορίσει την επιχειρησιακή αξία των ελληνικών UAV, δημιουργώντας μια νέα πραγματικότητα στο πεδίο της επιτήρησης και της αναγνώρισης στο Αιγαίο.

Το μήνυμα που προβάλλεται από την Τουρκία είναι σαφές: η τουρκική αμυντική βιομηχανία δεν παράγει πλέον μόνο επιθετικά μέσα, αλλά και ολοκληρωμένες λύσεις άμυνας απέναντι σε σύγχρονες απειλές.

Λέιζερ, μικροκύματα και ηλεκτρονικός πόλεμος

Το DRONDEF παρουσιάστηκε από την ASELSAN σε ζωντανή επίδειξη στην Άγκυρα, παρουσία τουρκικών και ξένων μέσων ενημέρωσης, καθώς και αντιπροσωπειών από περίπου 20 χώρες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προβάλλονται στην Τουρκία, το σύστημα μπορεί να εντοπίζει απειλές σε απόσταση έως και 10 χιλιομέτρων και στη συνέχεια να επιλέγει τον κατάλληλο τρόπο εξουδετέρωσης.

Στην αρχιτεκτονική του περιλαμβάνονται μέσα ηλεκτρονικού πολέμου, συστήματα λέιζερ, όπλα υψηλής ισχύος μικροκυμάτων και πλατφόρμες αναχαίτισης. Ανάμεσά τους αναφέρονται τα İHTAR, GÖKBERK, EJDERHA, KORKUT, GÖKALP, ŞAHİN LITE, ŞAHİN DUAL και MİĞFER FPV, τα οποία μπορούν να λειτουργούν συνδυαστικά μέσα από ενιαίο κέντρο διοίκησης και ελέγχου.

Η τουρκική πλευρά δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη δυνατότητα του συστήματος να αντιμετωπίζει διαφορετικού τύπου απειλές: από απλά εμπορικά drones μέχρι σμήνη UAV και drones που είναι δυσκολότερο να παρεμβληθούν.

Γιατί το παρουσιάζουν ως «πονοκέφαλο» για την Ελλάδα

Το στοιχείο που αναδεικνύουν περισσότερο τα τουρκικά μέσα είναι ότι η Τουρκία επιδιώκει να «κλειδώσει» το χαμηλότερο επίπεδο της αεράμυνάς της, εκεί όπου τα μικρά drones μπορούν να παίξουν κρίσιμο ρόλο σε αποστολές επιτήρησης, στόχευσης ή αιφνιδιασμού.

Σε αυτό το πλαίσιο, το DRONDEF παρουσιάζεται ως ένα σύστημα που θα μπορούσε να προστατεύσει κρίσιμες εγκαταστάσεις, στρατιωτικές μονάδες, κομβικά σημεία και κινούμενες δυνάμεις από επιθέσεις ή παρακολουθήσεις με drones.

Για την Ελλάδα, το ζήτημα δεν είναι μόνο τεχνικό, αλλά επιχειρησιακό. Η ενίσχυση της Τουρκίας στα αντι-drone συστήματα σημαίνει ότι κάθε μελλοντικός σχεδιασμός στο Αιγαίο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ένα πιο πυκνό και πιο σύνθετο πλέγμα ηλεκτρονικής και αντιαεροπορικής άμυνας.

Η τουρκική πλευρά επιχειρεί έτσι να μετατρέψει την παρουσίαση του DRONDEF σε μήνυμα ισχύος προς την Αθήνα. Παρουσιάζει το σύστημα ως απόδειξη ότι η Τουρκία μπορεί να δημιουργήσει μια «ασπίδα» απέναντι στα μη επανδρωμένα μέσα, περιορίζοντας την ελευθερία δράσης τους.

Η νέα μάχη των drones στο Αιγαίο

Τα drones έχουν εξελιχθεί σε βασικό εργαλείο των σύγχρονων ενόπλων δυνάμεων. Όμως, η επόμενη φάση του ανταγωνισμού δεν αφορά μόνο το ποιος διαθέτει περισσότερα ή καλύτερα UAV, αλλά και το ποιος μπορεί να τα εντοπίζει και να τα εξουδετερώνει πιο γρήγορα.

Αυτό ακριβώς προσπαθεί να αναδείξει η Τουρκία με το DRONDEF, παρουσιάζοντάς το ως κομμάτι μιας πολυεπίπεδης αμυντικής φιλοσοφίας που συνδυάζει τεχνητή νοημοσύνη, ραντάρ, ηλεκτρονικό πόλεμο και κατευθυνόμενη ενέργεια.

Το κατά πόσο οι δυνατότητες που προβάλλονται θα επιβεβαιωθούν σε πραγματικές επιχειρησιακές συνθήκες μένει να φανεί. Ωστόσο, η ρητορική των τουρκικών μέσων δείχνει ότι η Άγκυρα θέλει να εμφανίσει το νέο σύστημα ως τεχνολογικό άλμα που προκαλεί ανησυχία στην Αθήνα και αλλάζει τους υπολογισμούς στο Αιγαίο.