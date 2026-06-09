Οι αρχές της Χιλής προχώρησαν στην κατάσχεση 100 και πλέον τόνων ναρκωτικών, κρυμμένων σε φορτία ξυλείας τα οποία είχαν προορισμό την Ευρώπη, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα 8/6 η κυβέρνηση της χώρας της Λατινικής Αμερικής, εκφράζοντας ικανοποίηση για το ότι αναχαιτίστηκε ποσότητα-ρεκόρ.

«Χάρη στο κοινό έργο της εισαγγελίας, του λιμενικού και των τελωνείων, 1.080 τόνοι ξύλων στα οποία είχαν εμποτιστεί διάφορα ναρκωτικά μπόρεσαν να κατασχεθούν», γεγονός που αποτελεί «ιστορικό πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα στη χώρα μας», ανέφερε η κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της.

Η κατάσχεση των 100 τόνων «είναι η μεγαλύτερη (του είδους) στην ιστορία της Χιλής», πρόσθεσε διευκρινίζοντας πως στην ξυλεία είχαν κρυφτεί κυρίως κοκαΐνη και κεταμίνη.

La coordinación entre la Policía Marítima, la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota y el Servicio Nacional de Aduanas permitió concretar uno de los procedimientos más relevantes contra el crimen organizado transnacional en nuestro país.



La detección de cargamentos contaminados… pic.twitter.com/7CvjJmeYI3 — DIRECTEMAR – Armada de Chile (@DGTM_Chile) June 8, 2026

Αν τα ναρκωτικά έφταναν στους προορισμούς τους οι ελεγχόμενες ουσίες θα ανακτώνταν με «προχωρημένες χημικές διεργασίες, για τις οποίες χρειάζονται εξειδικευμένα εργαστήρια», ανέφεραν από την πλευρά τους τα τελωνεία, που εκτίμησαν ότι η αξία του εμπορεύματος ανερχόταν σε 8,3 δισεκατομμύρια δολάρια στην ευρωπαϊκή αγορά.

Οι αριθμοί ενδέχεται να αυξηθούν κι άλλο, η εξέταση ύποπτων εμπορευματοκιβωτίων δεν έχει ολοκληρωθεί.

Η επιχείρηση διεξήχθη στα λιμάνια Σαν Αντόνιο, Βαλπαραΐσο (κεντρικά) και Αρίκα (βόρεια), σύμφωνα με τις αρχές.