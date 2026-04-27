Μία υπόθεση που προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία του Λούτον και συνεχίζει να συγκλονίζει ακόμη και δέκα χρόνια μετά, αφορά τη δολοφονία της Σάιμα Χαν από την ίδια της την αδελφή, Σάμπαχ Χαν, σε ένα έγκλημα που είχε στο επίκεντρο έναν παράνομο ερωτικό δεσμό και μια αρρωστημένη εμμονή.

Παρά τη διαφορά ηλικίας επτά ετών, οι δύο αδελφές ήταν τόσο δεμένες που οι γείτονές τους πίστευαν πως ήταν δίδυμες. Ήταν αχώριστες και έκαναν τα πάντα μαζί, από κοινές εξόδους για ψώνια μέχρι τη μεταφορά των παιδιών της Σάιμα από το σχολείο. Ζούσαν όλοι μαζί στο καθαρό και περιποιημένο ημιανεξάρτητο σπίτι των γονιών τους στην περιοχή Τσάλνι του Λούτον, στριμωγμένοι κάτω από την ίδια στέγη.

Πίσω όμως από αυτή τη στενή σχέση, η Σάμπαχ Χαν, τότε 27 ετών, έκρυβε βαθύ μίσος για την αδελφή της, επειδή εκείνη είχε κάτι που η ίδια επιθυμούσε απεγνωσμένα: τον σύζυγό της, Χαφίζ Ρεχμάν. Η Σάμπαχ είχε εμπλακεί σε μια σκοτεινή, τετραετή παράνομη σχέση με τον ταξιτζή Χαφίζ, με τους δύο να συναντιούνται κρυφά για σεξ στο αυτοκίνητό του, αλλά και μέσα στο οικογενειακό σπίτι, όταν η Σάιμα, 34 ετών, απουσίαζε λόγω εργασίας.

Όταν ο Χαφίζ Ρεχμάν επιχείρησε τελικά να τερματίσει τη σχέση, η Σάμπαχ κατέστρωσε ένα διεστραμμένο σχέδιο για να σκοτώσει την αδελφή της και να τον αποκτήσει αποκλειστικά για τον εαυτό της. Αρχικά πλήρωσε 5.000 λίρες σε έναν «μάγο» στο Πακιστάν, ζητώντας να ρίξει κατάρα στη Σάιμα. Όταν το σχέδιο αυτό απέτυχε, αποφάσισε να προχωρήσει η ίδια στην εκτέλεση.

Η Σάμπαχ έστειλε μήνυμα στη Σάιμα για να την πείσει να επιστρέψει νωρίς στο σπίτι, λέγοντάς της ότι τα παιδιά της έκλαιγαν, όπως αναφέρει η Daily Mail. Όταν η Σάιμα μπήκε στο σπίτι, περίπου στις 23:00 το βράδυ της 23ης Μαΐου 2016, τα φώτα έσβησαν για οκτώ λεπτά. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, η Σάμπαχ της επιτέθηκε με ένα μαχαίρι κουζίνας, καταφέροντας συνολικά 68 μαχαιριές με τέτοια αγριότητα που σχεδόν την αποκεφάλισε.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, τα τέσσερα παιδιά της Σάιμα κοιμόντουσαν. Ξυπνώντας από τον θόρυβο, ένα από αυτά φώναξε προς τη θεία του: «Σκοτώνεις ένα ποντίκι, θεία;».

The black magic love triangle that saw a woman stab her sister to death because she wanted her husband for herself… and what the love rat at the centre of the family bloodbath did next https://t.co/iB6bya7OTn — Daily Mail US (@Daily_MailUS) April 27, 2026

Μετά τη δολοφονία, η Σάμπαχ άλλαξε τα ματωμένα ρούχα της, τα έβαλε σε σακούλες μαζί με το όπλο του εγκλήματος και τα έκρυψε κάτω από κουτιά στο δωμάτιό της. Επιπλέον, προσπάθησε να σκηνοθετήσει διάρρηξη, σπάζοντας ένα παράθυρο.

Όταν έφτασε η αστυνομία, ισχυρίστηκε ότι η αδελφή της δολοφονήθηκε σε αποτυχημένη διάρρηξη ενώ εκείνη έκανε ντους. Αρχικά, κανείς δεν είχε λόγο να αμφισβητήσει την εκδοχή της, καθώς θεωρούνταν αδιανόητο ότι θα μπορούσε να κάνει κακό στη Σάιμα. Μάλιστα, μάρτυρας που ζούσε στον ίδιο δρόμο ανέφερε ότι ξύπνησε περίπου στις 23:30 από τις κραυγές της μητέρας τους και είδε τους διασώστες να βρίσκονται ήδη στο σημείο, με τη σορό της Σάιμα στον διάδρομο.

Ο ίδιος μάρτυρας αποκάλυψε ότι η Σάμπαχ του ζήτησε να μπει στο σπίτι και να ελέγξει τα παιδιά, ενώ περιέγραψε τη συμπεριφορά της ως ασυνήθιστα ήρεμη, «σαν να μην είχε συμβεί τίποτα», κάτι που δεν ήταν φυσιολογική αντίδραση.

Λίγες ημέρες αργότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τα κρυμμένα αποδεικτικά στοιχεία στο δωμάτιό της. Στο δικαστήριο αποκαλύφθηκε επίσης ότι η Σάμπαχ είχε μείνει έγκυος από τον Χαφίζ, ο οποίος αρνούνταν να χρησιμοποιήσει αντισύλληψη και αναγκάστηκε να προχωρήσει σε άμβλωση για να μην αποκαλυφθεί η σχέση τους.

Ο Χαφίζ δεν είχε σκοπό να εγκαταλείψει τη σύζυγό του, ενώ η Σάμπαχ είχε αναπτύξει εμμονή μαζί του και ήθελε να τον έχει «ολόκληρο για τον εαυτό της». Ο ίδιος σχεδίαζε να μετακομίσει με τη Σάιμα και τα παιδιά τους από το οικογενειακό σπίτι, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η Σάιμα δεν επιθυμούσε να απομακρυνθεί από την οικογένειά της, ενώ είχε κατασκευαστεί αρχικά ένας ξεχωριστός χώρος στον κήπο για να μείνουν.

Η Σάμπαχ, θεωρώντας ότι δεν είχε άλλη επιλογή, αποφάσισε να «βγάλει από τη μέση» την αδελφή της και άρχισε να σχεδιάζει τη δολοφονία που θα κατέστρεφε την οικογένεια. Σε μηνύματα προς τον Χαφίζ, την αποκαλούσε «σκύλα» και σε ένα από αυτά υποσχόταν ότι θα της «ξεριζώσει την καρδιά» για να του αποδείξει τι σημαίνει για εκείνη.

Παράλληλα, πραγματοποιούσε αναζητήσεις στο διαδίκτυο όπως «δηλητηριώδη φίδια», «πώς να προσλάβεις δολοφόνο» και «16 βήματα για να σκοτώσεις κάποιον και να μην σε πιάσουν». Επικοινώνησε επίσης με άτομο στο Πακιστάν για χρήση «μαύρης μαγείας», στέλνοντας μηνύματα σε τρίτο πρόσωπο όπου ανέφερε: «Τελείωσε τη Σάιμα όσο πιο γρήγορα γίνεται για να πάρει η Σάμπαχ πίσω τον Χαφίζ της».

Όταν το σχέδιο απέτυχε, αγόρασε το μαχαίρι από κατάστημα Tesco μία ημέρα πριν τη δολοφονία και έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιό της.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, παρουσιάστηκε και βίντεο από κάμερα σώματος αστυνομικού, όπου η Σάμπαχ εξηγούσε ότι προσπάθησε να σταματήσει την αιμορραγία καλύπτοντας τα τραύματα της αδελφής της. Όταν ρωτήθηκε γιατί είχε αίμα στο χέρι της, ισχυρίστηκε ότι τραυματίστηκε από «γυαλιά» που είχαν σπάσει κατά τη δήθεν διάρρηξη.

Ο Χαφίζ Ρεχμάν προσπάθησε να υποβαθμίσει τον ρόλο του, ισχυριζόμενος ότι εξαναγκαζόταν στη σεξουαλική σχέση για τέσσερα χρόνια. Ωστόσο, στο δικαστήριο αποκαλύφθηκε ότι είχε αρχίσει να «εξετάζει τις επιλογές του», ακόμη και να ρωτά αν επιτρέπεται στο Ισλάμ να παντρευτεί την κουνιάδα του, ενώ φέρεται να απέτρεψε άλλον άνδρα από το να συνάψει σχέση με τη Σάμπαχ.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, αναφέρθηκε επίσης ότι η Σάμπαχ ήταν «μοναχικό άτομο» με χαρακτηριστικά ψυχικών προβλημάτων και ιστορικό αυτοτραυματισμού, καθώς στο παρελθόν είχε κόψει και στραγγαλίσει τον εαυτό της.

Παρά τον ισχυρισμό της υπεράσπισης ότι η μεταμέλεια θα τη συνοδεύει για όλη της τη ζωή, η Σάμπαχ δεν έδειξε κανένα συναίσθημα όταν καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη με ελάχιστη ποινή 22 ετών. Το 2017 άσκησε έφεση για μείωση της ποινής της, η οποία απορρίφθηκε, με το δικαστήριο να κρίνει ότι η ποινή για τη «φρικτή και βάναυση δολοφονία» δεν ήταν υπερβολική.

Δέκα χρόνια μετά το έγκλημα, οι γονείς των δύο αδελφών εξακολουθούν να ζουν στο ίδιο σπίτι, αρνούμενοι να μιλήσουν για την τραγωδία. Ο Χαφίζ Ρεχμάν, παρά την εικόνα του συντετριμμένου συζύγου που παρουσίασε στο δικαστήριο και στα αφιερώματα μετά τον θάνατο της Σάιμα, προχώρησε γρήγορα στη ζωή του. Επέστρεψε στο χωριό του, Γκουλπούρ, στο πακιστανικό Κασμίρ, όπου παντρεύτηκε ξανά σε μια μικρή τελετή και αργότερα επέστρεψε στο Λούτον, αποκτώντας δύο παιδιά με τη νέα του σύζυγο.

Σύμφωνα με πηγές, έχει απομακρυνθεί από την ευρύτερη οικογένειά του λόγω της απιστίας του, ωστόσο εξακολουθεί να μεταφέρει συχνά τα παιδιά του με τη Σάιμα στο σπίτι των παππούδων τους, το ίδιο σπίτι όπου δολοφονήθηκε η μητέρα τους. Ο ίδιος δεν μπαίνει ποτέ μέσα, αλλά σταθμεύει στον δρόμο για να τα παραλάβει και να τα αφήσει.