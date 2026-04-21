Όταν ένας πρώην κάτοικος του Κίπορτ, στο Νιου Τζέρσεϊ, άρχισε να καταγράφει όλες τις διαγνώσεις καρκίνου στον δρόμο όπου μεγάλωσε και στη γύρω περιοχή, οι αριθμοί «αυξάνονταν με ραγδαίους ρυθμούς». Σε πρόσφατες συνεντεύξεις του στο NJ.com, ο 46χρονος, Ράστι Μόρις, διηγήθηκε πώς είχε συλλέξει τα ονόματα τόσο πολλών γειτόνων που τελικά δημιούργησε έναν χάρτη, σημειώνοντας τα σπίτια με κόκκινα Χ για τους ασθενείς.

Το σπίτι των γονιών του είχε ένα Χ, για τον καρκίνο του προστάτη του πατέρα του. Ένα σπίτι πιο κάτω στον δρόμο είχε δύο Χ, για τον θείο του και τη σύζυγό του.

Συνολικά, ο Μόρις τοποθέτησε 28 Χ μόνο στην First Street, όπου μεγάλωσε, και 41 σε ολόκληρο τον δήμο του Κίπορτ.

Μιλώντας στο μέσο ενημέρωσης για τον χάρτη, η Αλέξις Μραζ, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Δημόσιας Υγείας του College of New Jersey, είπε ότι φαινόταν σαν ένα «τρελά υψηλό ποσοστό [ασθενών με καρκίνο]». «Αυτό φαίνεται τρελό», είπε.

Ενώ οι γιατροί, οι τοπικοί δημόσιοι υπάλληλοι, οι κρατικοί και ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι και οι κάτοικοι δεν μπορούν να πουν με βεβαιότητα τι κρύβεται πίσω από τις περιπτώσεις καρκίνου και αν συνδέονται μεταξύ τους, πολλοί επισημαίνουν τη γειτονική χωματερή που έκλεισε το 1979. Κάνουν λόγο για διαρροή καρκινογόνων χημικών ουσιών στον αέρα, το νερό και το έδαφος για τουλάχιστον 50 χρόνια, σύμφωνα με τοπικές αναφορές και πολλαπλές περιβαλλοντικές εκτιμήσεις.

Είναι πολύ πιθανό ο χάρτης του Μόρις να υποεκτιμά τον αριθμό των περιπτώσεων. «Πιθανότατα υπάρχουν περισσότερες περιπτώσεις καρκίνου», δήλωσε η Μραζ. «Πιστεύω ότι σίγουρα αξίζει να διερευνηθεί το θέμα».

Οι δημοσιογράφοι του NJ.com επικαλούνται πολλούς ιατρικούς εμπειρογνώμονες από όλη τη χώρα, οι οποίοι συμφωνούν ότι η περιοχή χρειάζεται περαιτέρω -και επείγουσα- μελέτη και ότι υπάρχουν όλο και περισσότερες ενδείξεις για μια πιθανή «συγκέντρωση περιπτώσεων καρκίνου».

Το οικόπεδο που τελικά μετατράπηκε σε χώρο υγειονομικής ταφής ξεκίνησε στις αρχές του 20ού αιώνα ως μικρός κόμβος αεροσκαφών και φέρει αυτή την κληρονομιά στο σημερινό του όνομα: Aeromarine Industrial Park. Το 1962, μετατράπηκε σε χώρο απόρριψης αποβλήτων, μέχρι που έκλεισε.

Ωστόσο, τις επόμενες δεκαετίες, είχε επιβληθεί πρόστιμο αρκετές φορές στην εταιρεία που κατέχει την ιδιοκτησία -συνολικού ύψους σχεδόν 900.000 δολαρίων από το υπουργείο Προστασίας του Περιβάλλοντος του Νιου Τζέρσεϊ μόλις πέρυσι- για φερόμενη παράλειψη να απομονώσει κατάλληλα τον χώρο.

Η Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία ορίζει τις συσσωρεύσεις καρκίνου ως «μοτίβα περιπτώσεων καρκίνου σε άτομα που ζουν ή εργάζονται στην ίδια περιοχή» και εκτιμά ότι υπάρχουν σχεδόν 1.000 στη χώρα. Ο επίσημος χαρακτηρισμός μιας συσσώρευσης καρκίνου συνήθως πυροδοτεί μια ισχυρή αντίδραση δημόσιας υγείας με στόχο τον περιορισμό μελλοντικών διαγνώσεων.

Ωστόσο, το Κίπορτ δεν έχει φτάσει ακόμη σε αυτό το φρικτό ορόσημο, παρά τις δεκαετίες μελετών και εκθέσεων, σύμφωνα με τη New York Post. Η πιο πρόσφατη μελέτη, που διεξήχθη το 2010 από μια εξωτερική εταιρεία περιβαλλοντικών συμβούλων, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Aeromarine περιείχε τουλάχιστον πέντε καρκινογόνες ουσίες που συνδέονται με καρκίνους του πνεύμονα, του μαστού, της ουροδόχου κύστης, του παγκρέατος, του προστάτη και των νεφρών, καθώς και με λευχαιμία και λέμφωμα.

Ο χώρος της Aeromarine αποτελεί «παλαιό χώρο υγειονομικής ταφής», σύμφωνα με το υπουργείο Προστασίας του Περιβάλλοντος (DEP) της πολιτείας, καθώς χρονολογείται πριν από τη δεκαετία του 1980, όταν τέθηκαν σε εφαρμογή πιο ολοκληρωμένες περιβαλλοντικές προστασίες.

Ο Κρεγκ Μπένσον, ομότιμος καθηγητής μηχανικής στο Πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν-Μάντισον και στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, δήλωσε στο NJ.com ότι η νόμιμη διάθεση αποβλήτων εκείνη την εποχή θύμιζε «Άγρια Δύση».

«Όλα απλώς ρίχνονταν σε μια τρύπα στο έδαφος. Δεν υπήρχαν κανόνες. Πετούσαν τα επικίνδυνα απόβλητα μαζί με όλα τα άλλα», σημείωσε.

Σε δήλωση προς τους δημοσιογράφους του NJ.com που κάνουν έρευνα, το υπουργείο Προστασίας του Περιβάλλοντος της πολιτείας ανέφερε ότι «δεσμεύεται να εξασφαλίσει το σωστό κλείσιμο του χώρου υγειονομικής ταφής για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας».

Το υπουργείο πρόσθεσε ότι «έχει ξεκινήσει τις αρχικές συζητήσεις για να καθορίσει τα επόμενα βήματα» για τον χώρο, τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν περισσότερες αξιολογήσεις της δημόσιας υγείας.