Ένας εργαζόμενος έχασε τη δουλειά του 2 φορές λόγω της τεχνητής νοημοσύνης και μάλιστα μέσα σε διάστημα 40 ημερών.

Ο 30χρονος Λίαμ Ρόντι ζει στη Γαλλία και εργαζόταν, γράφοντας διαφημιστικά κείμενα για εταιρείες.

Η Mirror έγραψε πως ο Λίαμ δεν είχε «καμία υποψία» ότι θα απολυόταν, πόσο μάλλον ότι θα έχανε και τις δύο δουλειές του.

Σύμφωνα με όσα αφηγήθηκε, το τελευταίο χρονικό διάστημα η μία εταιρεία στην οποία εργαζόταν, εισήγαγε κείμενα τεχνητής νοημοσύνης και ανέθεσε στους εργαζόμενους να ελέγχουν το περιεχόμενο για τυχόν λάθη, αντί να γράφουν το κείμενο από την αρχή.

Στη συνέχεια, απέλυσε τα συγκεκριμένα άτομα, θεωρώντας ότι εκπαίδευσαν αρκετά το μοντέλο A.I. που αγόρασε, ώστε να μη χρειάζονται διόρθωση τα κείμενα, πόσο μάλλον από άνθρωπο. Λίγες ημέρες αργότερα, έχασε και τη δεύτερη δουλειά του, πάλι για τον ίδιο λόγο.

«Νιώθω προδομένος και υποτιμημένος, γιατί δεν περίμενα ποτέ να συμβεί σε εμένα, αλλά μπορεί να συμβεί στον καθένα», είπε ο Λίαμ.

«Όλοι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί οι εταιρείες θα επιδιώκουν πάντα να μειώσουν τα έξοδα, και αν αυτό σημαίνει να καταργήσουν θέσεις εργασίας για να τις αντικαταστήσουν με κάτι λιγότερο ικανό, ας γίνει έτσι», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Η εργασιακή ασφάλεια δεν ήταν ποτέ πρόβλημα για εμένα· ακόμη και πριν από δύο χρόνια, όταν βρήκα την τελευταία μου θέση, οι ιστοσελίδες με αγγελίες εργασίας ήταν γεμάτες, αλλά τώρα είναι έρημες. Οι περισσότερες θέσεις για τις οποίες έχω υποβάλει αίτηση σχετίζονται κατά κάποιον τρόπο με την τεχνητή νοημοσύνη, οπότε όσο και αν ήθελα να την αποφύγω, δεν μπορώ. Είναι παντού», δήλωσε μεταξύ άλλων.