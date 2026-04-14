Η απόκτηση μιας άδειας οδήγησης στη Γερμανία έχει μετατραπεί πλέον σε έναν ακριβό «γρίφο» για γερά νεύρα. Με το συνολικό κόστος να κυμαίνεται πλέον μεταξύ 2.500 και 4.500 ευρώ, ανάλογα με τη σχολή και την περιοχή, το δίπλωμα οδήγησης τείνει να γίνει προνόμιο για λίγους, προκαλώντας έντονες πολιτικές αντιδράσεις και ωθώντας πολλούς νέους σε ακραίες λύσεις.

Μεταμφιέσεις και σωσίες στο εδώλιο

Η πίεση της επιτυχίας και ο φόβος της οικονομικής επιβάρυνσης μιας επανεξέτασης —δεδομένου ότι το ποσοστό αποτυχίας άγγιξε πέρυσι το 41%— οδήγησαν πρόσφατα πέντε άτομα ενώπιον της δικαιοσύνης στο Χάιλμπρον της Βάδης-Βυρτεμβέργης. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να οργάνωσαν ένα δίκτυο που προσέφερε «εγγυημένη» επιτυχία στη θεωρητική εξέταση μέσω πλαστοπροσωπίας.

Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε περούκες και επαγγελματικό μακιγιάζ για να μεταμφιέσει τους «αντικαταστάτες», οι οποίοι εμφανίζονταν στις αίθουσες αντί των πραγματικών υποψηφίων. Οι τελευταίοι δεν δίσταζαν να καταβάλουν έως και 2.000 ευρώ για την υπηρεσία αυτή, με τα παράνομα κέρδη της οργάνωσης να εκτιμώνται στις 180.000 ευρώ.

Τεχνολογία από ταινίες δράσης

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της TÜV, της ένωσης που επιβλέπει τις διαδικασίες, το φαινόμενο της νοθείας έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις. Μόνο τον περασμένο χρόνο εντοπίστηκαν 4.239 άτομα να προσπαθούν να κλέψουν, επιστρατεύοντας μέσα που παραπέμπουν σε κατασκοπικό θρίλερ.

Συγκεκριμένα, έχουν καταγραφεί περιπτώσεις όπου υποψήφιοι έφεραν μικροσκοπικές κάμερες κρυμμένες σε γραβάτες ή στο πέτο του σακακιού. Μέσω αυτών, μετέδιδαν ζωντανά την εικόνα της οθόνης σε συνεργάτες εκτός της αίθουσας, οι οποίοι τους υπαγόρευαν τις σωστές απαντήσεις μέσω αόρατων ακουστικών.

Η απειλή για τη δημόσια ασφάλεια

Όπως αναφέρει η DW, oι γερμανικές αρχές εξετάζουν πλέον την αυστηροποίηση του πλαισίου, με τις ποινές να περιλαμβάνουν πολυετείς φυλακίσεις για τους εγκεφάλους των κυκλωμάτων και τσουχτερά πρόστιμα ή μακροχρόνιο αποκλεισμό για τους υποψήφιους.

Οι εκπρόσωποι της TÜV προειδοποιούν ότι η κατάσταση αυτή δεν αφορά μόνο τη διαφθορά, αλλά αποτελεί άμεσο κίνδυνο για τους πολίτες. Όπως επισημαίνουν, οι οδηγοί που αποκτούν το δίπλωμα οδήγησης με τέτοιες μεθόδους αποτελούν «δημόσιο κίνδυνο» τη στιγμή που θα βρεθούν στο τιμόνι χωρίς εξωτερική βοήθεια, στερούμενοι των απαραίτητων γνώσεων για την ασφαλή κυκλοφορία.

Το ζήτημα έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο, ώστε η παροχή άδειας οδήγησης να χρησιμοποιείται πλέον ως δέλεαρ από τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας για την προσέλκυση εθελοντών, υπογραμμίζοντας το μέγεθος του κοινωνικού προβλήματος που έχει δημιουργηθεί.