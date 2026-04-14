Το συμβόλαιο του Νεϊμάρ με τη Σάντος λήγει τον προσεχή Δεκέμβριο και η Σινσινάτι κινείται για την απόκτησή του καθώς είναι σε συζητήσεις με τον πατέρα του, ετοιμάζοντας μια μεγάλη πρόταση για να τον πείσει να πει το «ναι».

Ο 34χρονος Βραζιλιάνος άσος επέστρεψε τον Ιανουάριο του 2025 στην πατρίδα του για να φορέσει ξανά τη φανέλα της Σάντος και όλοι πίστεψαν πως αυτή θα είναι η ομάδα στην οποία θα ολοκληρώσει την καριέρα του, δεν αποκλείεται όμως να έχουμε αλλαγή δεδομένων.

Όπως αναφέρει το ESPN, ο Νεϊμάρ δεν αποκλείεται να ακολουθήσει το παράδειγμα των Λιονέλ Μέσι και Λουίς Σουάρες και να πάρει και αυτός μεταγραφή για ομάδα του MLS και συγκεκριμένα τη Σινσινάτι, η οποία έχει ήδη αρχίσει τις συζητήσεις με τον πατέρα του.

Το ρεπορτάζ δεν αναφέρει ποσά, αναφέρει όμως ότι η Σινσινάτι είναι διατεθειμένη να κάνει μια πολύ μεγάλη πρόταση στον Νεϊμάρ για να τον πείσει να πει το «ναι» και αν αυτό συμβεί τότε η μεταγραφή του θα ολοκληρωθεί μετά το Μουντιάλ 2026, το οποίο, λογικά, θα είναι και το τελευταίο στο οποίο θα αγωνιστεί ο Βραζιλιάνος πρώην άσος των Μπαρτσελόνα και Παρί Σεν Ζερμέν.