Η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει την Τετάρτη (15/4), 19:30) τη Μπανταλόνα στο παιχνίδι που θα κρίνει ποια εκ των δύο ομάδων θα προκριθεί στο Final Four του Basketball Champions League και οπαδοί της πήγαν στην προπόνηση και έδωσαν σύνθημα νίκης.

Μετά τα πρώτα δύο παιχνίδια των play off του BCL οι δύο ομάδες είναι στο 1-1, με την Ένωση να παίρνει τη νίκη στη SUNEL Arena και τους Ισπανούς να ισοφαρίζουν επικρατώντας στην έδρα τους.

Έτσι, χρειάζεται τρίτο παιχνίδι για να κριθεί η πρόκριση στο Final Four και θα γίνει στην έδρα των «κιτρινόμαυρων», με τους οπαδούς να δίνουν σύνθημα νίκης με την παρουσία τους στην προπόνηση της Τρίτης (14/4).

Οι φίλοι της ΑΕΚ αποθέωσαν τον Ντράγκαν Σάκοτα και τους παίκτες του και ζήτησαν τη νίκη-πρόκριση επί της Μπανταλόνα, με τον προπονητή της ομάδας να αναφέρεται στις δηλώσεις του στη στήριξη του κόσμου προς την ομάδα.

«Όλοι ξέρουμε τη σημασία του αυριανού αγώνα. Όλοι ξέρουμε και πόσο καλή ομάδα είναι η αντίπαλός μας. Θεωρώ, ωστόσο, ότι έχουμε κάνει καλές προπονήσεις και θα είμαστε πιο διαβασμένοι και πιο έτοιμοι εναντίον μιας σκληρής άμυνας, αλλάζοντας αρκετά πράγματα σε σχέση με το προηγούμενο ματς. Όλοι οι παίκτες μας ανεξάρτητα από την κατάσταση υγείας τους βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας. Άλλοι θ’ αγωνιστούν με προβλήματα, άλλοι χωρίς προβλήματα.

Είμαστε όμως όλοι ενωμένοι για να πετύχουμε το μεγάλο στόχο, που έχουμε μπροστά μας, και που είναι να επιβεβαιώσουμε τον τίτλο της καλύτερης ομάδας στο BCL βάσει ρεκόρ μέχρι και τη φάση αυτή, και πριν από το F4. Ξέραμε και ξέρουμε, ότι στα πλέι οφ οι ομάδες είναι πλέον πανίσχυρες. Υπάρχουν πολλές καλύτερες ομάδες σε σχέση με άλλες περιόδους, αλλά είμαστε η ΑΕΚ. Θέλουμε να κερδίζουμε όπου κι αν συμμετέχουμε.

Θέλω να κάνω ξεχωριστή αναφορά στον κόσμο μας. Πιστεύω, ότι η παρουσία των οπαδών μας στην προπόνηση ήταν πολύ σημαντική για τους παίκτες μας. Έχουν καταλάβει όλοι οι παίκτες, ότι αύριο θα έχουν ξανά τον «συμπαίκτη παραπάνω», που χρειάζονται, για να φτάσουμε στο στόχο.

Ξέρουν, ότι «θα παίζουν μαζί μας», ότι θα παίζουμε μαζί με τον κόσμο από το πρώτο δευτερόλεπτο και αυτό είναι, που δίνει στους παίκτες αυτοπεποίθηση και έξτρα ώθηση. Πρέπει η ομάδα μας να παλεύει και να μην τα παρατάει ποτέ. Οι παίκτες μας σήμερα – να είστε σίγουροι- έλαβαν το μήνυμα. Σήμερα, κατάλαβαν πιο πολύ από ποτέ, ότι πάνω απ’ όλα πρέπει να παίζουν γι’ αυτόν τον τεράστιο κόσμο μας, που κρατά ψηλά τη σημαία της ΑΕΚ».