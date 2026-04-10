Μία επίθεση με μολότοφ σημειώθηκε έξω από την κατοικία του CEO της OpenAI, Sam Altman στο Σαν Φρανσίσκο.

Σύμφωνα με τις αρχές, η αυτοσχέδια εμπρηστική συσκευή προκάλεσε μικρής έκτασης φωτιά στην εξωτερική πύλη της οικίας, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή σοβαρές ζημιές.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 20χρονου υπόπτου, ο οποίος φέρεται να εγκατέλειψε πεζός το σημείο και εντοπίστηκε περίπου μία ώρα αργότερα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζονται αναφορές ότι ο ύποπτος φέρεται να προχώρησε και σε απειλές για εμπρηστικές ενέργειες σε εγκαταστάσεις της OpenAI.

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Άλισον Μάξι, ανέφερε ότι αναμένεται η απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του 20χρονου, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.