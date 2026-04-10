Ένα αποτρόπαιο περιστατικό σημειώθηκε στις ΗΠΑ την Παρασκευή στις 3 Απριλίου, όταν ένας 40χρονος από την Αϊτή επιτέθηκε σε μια 51χρονη μητέρα δύο παιδιών, τη χτύπησε επανειλημμένα με σφοδρότητα στο κεφάλι κρατώντας ένα σφυρί, με εκείνη να πέφτει στο έδαφος. Η γυναίκα έχασε τη ζωή της λίγο αργότερα.

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε βενζινάδικο στη Φλόριντα, όπου η άτυχη γυναίκα εργαζόταν ενώ λίγο πριν το αποτρόπαιο έγκλημα, η ίδια είχε κάνει παράπονα για τον άνδρα αφού λίγο νωρίτερα της είχε σπάσει το μπαρμπρίζ του αυτοκινήτου της, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS).

Ο 40χρονος συνελήφθη λίγη ώρα μετά τη βάναυση επίθεση και σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία, εγκληματική δραστηριότητα και φθορά περιουσίας άνω των 1.000 δολαρίων.

Η στιγμή της βάναυσης επίθεσης – Προσοχή σκληρές εικόνες:

This is surveillance footage of Rolbert Joachin attacking and killing gas station clerk Nilufar Yasmin outside a Fort Myers, FL Chevron store on April 2, 2026, claiming Joachin is a Haitian illegal immigrant caught and released under Biden policies in 2022.



News… pic.twitter.com/9905bVYUeo — DailyKenn.com (@DailyKenncom) April 7, 2026

Ο κατηγορούμενος είχε εισέλθει στις ΗΠΑ τον Αύγουστο του 2022 και είχε αφεθεί ελεύθερος με καθεστώς προσωρινής προστασίας, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, στοιχείο της υπόθεσης που προκάλεσε έντονες πολιτικές αντιδράσεις.

Στον Λευκό Οίκο η τραγική υπόθεση – «Τον άφησαν να μπει στη χώρα μας»

Η υπόθεση έφτασε μέχρι τον Λευκό Οίκο, όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε σε σκληρές δηλώσεις, χαρακτηρίζοντας τον 40χρονο «ζώο» και κάνοντας λόγο για «ένα από τα πιο άγρια πράγματα που θα δει κανείς». Παράλληλα, κατηγόρησε την προηγούμενη κυβέρνηση για μεταναστευτική πολιτική που, όπως ανέφερε, οδήγησε σε τραγικές συνέπειες.

«Ένας παράνομος εγκληματίας μετανάστης από την Αϊτή, ο οποίος αφέθηκε να εισέλθει στη χώρα μας από τον ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ πρόεδρο στην ιστορία, τον διεφθαρμένο Τζο Μπάιντεν, και τους ριζοσπάστες Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο, ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου μια αθώα γυναίκα με σφυρί σε ένα βενζινάδικο στη Φλόριντα», ανέφερε ο Τραμπ στην ανάρτησή του.

«Το βίντεο της βίαιης δολοφονίας της είναι ένα από τα πιο αποτρόπαια πράγματα που θα δει κανείς ποτέ. Αυτό το “ζώο” αφέθηκε να παραμείνει εδώ επειδή η κυβέρνηση Μπάιντεν του χορήγησε, όπως και σε όλους τους Αϊτινούς, “Καθεστώς Προσωρινής Προστασίας”, ένα πρόγραμμα που έχει καταχραστεί σε τεράστιο βαθμό και είναι δόλιο, το οποίο η κυβέρνησή μου εργάζεται να καταργήσει, αλλά διεφθαρμένοι φιλελεύθεροι δικαστές μας εμποδίζουν», συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του, ο γενικός εισαγγελέας της Φλόριντα, Τζέιμς Ουθμάγιερ, σχολίασε τη σύλληψη γράφοντας στο X: «Αυτός ο φρικτός φόνος θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Ακόμη και καθώς η Φλόριντα συλλαμβάνει εκατοντάδες εγκληματίες αλλοδαπούς κάθε μέρα, τέσσερα χρόνια πολιτικών ανοιχτών συνόρων της κυβέρνησης Μπάιντεν συνεχίζουν να προκαλούν χάος στις κοινότητές μας».

Αντίστοιχες δηλώσεις έγιναν και από αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης, οι οποίοι υποστήριξαν ότι το περιστατικό θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, ενώ η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) έχει εκδώσει ένταλμα κράτησης και αναμένεται η απέλασή του μετά την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας, όπως μεταδίδει το Foxbaltimore.com.