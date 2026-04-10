Σειρήνες συναγερμού ήχησαν τις πρώτες πρωινές ώρες σε διάφορους τομείς του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων του Τελ Αβίβ και της παραθαλάσσιας πόλης Ασντότ, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, έπειτα από εκτοξεύσεις ρουκετών από τον Λίβανο.

Χθες οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και η Χεζμπολά, λιβανικό ένοπλο κίνημα που πρόσκειται στο Ιράν, συνέχιζαν τις εχθροπραξίες, θέτοντας υπό ολοένα πιο έντονη αμφισβήτηση την κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων η οποία τέθηκε σε εφαρμογή τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Οι συναγερμοί αφορούσαν διάφορους τομείς του Ισραήλ, ανάμεσά τους περιοχή του νότου, σε πολύ μεγάλη απόσταση από τα σύνορα με τον Λίβανο.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις ζημιές ή τυχόν θύματα.