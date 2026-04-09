Κάμερα αυτοκινήτου κατέγραψε τη στιγμή που μια μεθυσμένη και υπό την επήρεια ναρκωτικών μητέρα έχασε τον έλεγχο και ανέτρεψε το αυτοκίνητό της, ενώ οδηγούσε με ταχύτητα περίπου 129 χλμ/ώρα, μεταφέροντας μια ομάδα παιδιών στο σπίτι.

Η Φέι Ντόουσον βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και κάνναβης όταν αποφάσισε να επιδείξει τις οδηγικές της ικανότητες στα πέντε παιδιά μέσα στο Vauxhall Corsa της, τον Μάρτιο του προηγούμενου έτους.

Στο υλικό της κάμερας φαίνεται η 50χρονη να υπερηφανεύεται λέγοντας ότι οδηγεί «σαν κακή μ*****» και να τους απευθύνεται: «Είμαι οδηγός ράλι και μ*****. Μπαίνετε εδώ με τη ζωή σας».

Στη συνέχεια, πατάει το γκάζι με το πενταθέσιο Corsa της «σε απίστευτα υψηλή ταχύτητα», σταματώντας σε μια διασταύρωση και ρωτώντας: «Έχετε δέσει τις ζώνες σας; Γιατί αν πεθάνετε, δεν φέρω ευθύνη».

Προσθέτει: «Αν πεθάνετε τώρα, δεν έχω καμία συνέπεια. Δεν είμαι ασφαλής οδηγός. Τώρα έχω πιει και έχω καπνίσει, οπότε είμαι ακόμα πιο επικίνδυνη. Όταν πρόκειται για οδήγηση, αν δεν είστε άνετοι, μην μπείτε στο αυτοκίνητό μου».

Παρά τις εκκλήσεις των επιβατών να μειώσει ταχύτητα, η Ντόουσον συνέχισε την επικίνδυνη οδήγηση, παραβιάζοντας κυκλικούς κόμβους, κινούμενη στο αντίθετο ρεύμα και προσπερνώντας με μικρή απόσταση παρκαρισμένα αυτοκίνητα σε κατοικημένη περιοχή.

Ένα από τα παιδιά ακούγεται να φωνάζει στα άλλα να «κρατηθούν» και να ζητά συνεχώς από τη Ντόουσον να «μειώσει ταχύτητα», πριν χάσει τον έλεγχο του οχήματος και συγκρουστεί με την άκρη του δρόμου.

Η μητέρα καταγράφηκε να αγνοεί τους κόμβους και να περνά επικίνδυνα δίπλα από παρκαρισμένα οχήματα, παρά τις εκκλήσεις των παιδιών να σταματήσει.

Η Ντόουσον καταδικάστηκε την Τετάρτη σε φυλάκιση 14 μηνών, ενώ της επιβλήθηκε απαγόρευση οδήγησης για 55 μήνες και θα υποβληθεί σε εκτεταμένο τεστ οδήγησης.

Στο δικαστήριο του Stoke-on-Trent αναφέρθηκε ότι τέσσερα από τα παιδιά, ηλικίας 14 και 15 ετών, τραυματίστηκαν. Ένα από αυτά νοσηλεύτηκε με κάταγμα σπονδύλου.

Σε δήλωση θύματος, ένα παιδί ανέφερε: «Ένιωσα παγιδευμένη και τρομοκρατημένη. Ένιωθα ανήμπορη. Θυμάμαι να φωνάζω. Πραγματικά πίστεψα ότι θα πεθάνω. Υπέφερα από αναδρομές και κρίσεις πανικού. Έτρεμα ανεξέλεγκτα».

Το κορίτσι που υπέστη κάταγμα στην πλάτη είπε: «Πίστεψα ότι θα πεθάνω. Έπρεπε να λείψω από το σχολείο για να αναρρώσω. Νιώθω πολύ ανήσυχη μέσα σε οχήματα. Έχω εφιάλτες και αναδρομές. Έπρεπε να ζήσω με πόνο στην πλάτη για έξι μήνες».

Η Ντόουσον, από το Cheadle, παραδέχτηκε την επικίνδυνη οδήγηση.

Ο συνήγορος υπεράσπισης, Ρόμπερτ Χολτ, δήλωσε ότι η Ντόουσον έχει απομονωθεί κοινωνικά, κάτι που επιδείνωσε το μετατραυματικό της στρες. «Δεν θα ξαναοδηγήσει ποτέ. Νιώθει ειλικρινή μεταμέλεια και ενσυναίσθηση για τους ανθρώπους που ήταν στο αυτοκίνητο εκείνο το βράδυ», είπε.

Ο δικαστής Ρίτσαρντ ΜακΚόναχι τόνισε: «Η απαράδεκτη αλαζονεία σας σας πρόδωσε. Όταν οδηγούσατε σχεδόν με 129 χλμ/ώρα, χάσατε τον έλεγχο και ανατραπήκατε. Τραυματίσατε αρκετούς επιβάτες. Ήταν θαύμα που δεν σκοτώσατε κάποιον. Η απόφασή σας να αγνοήσετε τους κανόνες οδήγησης ήταν σκόπιμη και η οδήγησή σας επηρεάστηκε από αλκοόλ και ναρκωτικά. Αναγνωρίζω ότι δείχνετε ειλικρινή μεταμέλεια. Το αδίκημα είναι τόσο σοβαρό που μόνο η άμεση φυλάκιση είναι κατάλληλη».