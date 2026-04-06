Μια πράξη καλοσύνης μετατράπηκε σε ένα μεγάλο οικονομικό όφελος για έναν ντελιβερά πίτσας στο Άνταχο των ΗΠΑ, που βρισκόταν λίγο πριν από τη συνταξιοδότηση.

Ο 68χρονος Νταν Σίμπσον έγινε viral αφού σταμάτησε σε ένα παντοπωλείο για να αγοράσει ένα αναψυκτικό για έναν πελάτη, επειδη η πιτσαρία στην οποία εργαζόταν δεν είχε. Μια ευγενική κίνηση που του απέφερε περισσότερα από 40.000 δολάρια σε δωρεές, όπως αναφέρει η New York Post.

Idaho Domino's pizza driver's kind gesture leads to $40K in tips from strangers after viral video https://t.co/ufqhayy9lJ pic.twitter.com/W8NHF2osVk — New York Post (@nypost) April 5, 2026

Ο πελάτης, Μπράιαν Γουίλσον, δεν απάντησε στην κλήση του σχετικά με αντικατάσταση αναψυκτικού, κι έτσι ο Νταν Σίμπσον πήρε την πρωτοβουλία και αγόρασε δύο μπουκάλια των 2 λίτρων για την παραγγελία του στις 27 Μαρτίου. «Επιφανειακά, ίσως φαινόταν σαν μια τόσο μικρή κίνηση», δήλωσε ο Μπράιαν Γουίλσον στην Idaho Statesman. «Αλλά για εμάς, σήμαινε πολύ περισσότερα. Τέτοια προσοχή και προσωπική φροντίδα μοιάζουν τόσο σπάνιες στις μέρες μας».

Όταν ο Νταν Σίμπσον έφτασε, ο Μπράιαν Γουίλσον δεν είχε μετρητά για φιλοδώρημα και προσφέρθηκε να καλέσει το κατάστημα, όμως ο ντελιβεράς το αρνήθηκε. Το βίντεο της συνάντησής τους στο TikTok συγκέντρωσε πάνω από 2.6 εκατομμύρια προβολές και προκάλεσε κύμα υποστήριξης.

@katey_93 When Domino’s is out of Diet Coke, but your delivery driver stops at the store to get it for you. Dan, you went above and beyond tonight, thank you!The world needs more Dans. Happy almost retirement! #dominos #fyp ♬ original sound – Katey Ann

Ο Μπράιαν Γουίλσον συγκινήθηκε τόσο από την καλοσύνη του ντελιβερά, που ξεκίνησε καμπάνια στο GoFundMe για να τον βοηθήσει, ο οποίος συνταξιοδοτείται στις 30 Απριλίου και αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες. Μέσα σε οκτώ ημέρες, το ποσό πλησίασε τον στόχο των 45.000 δολαρίων.

Αποκάλυψε επίσης γιατί η στιγμή είχε τόσο μεγάλη σημασία. «Αυτό που δεν ήξερε ο Νταν είναι ότι εγώ και η σύζυγός μου έχουμε προβλήματα όρασης, οπότε μια γρήγορη αγορά δεν είναι κάτι απλό για εμάς», είπε. «Αυτό που για εκείνον ίσως ήταν μια μικρή παράκαμψη, για εμάς έκανε τεράστια διαφορά».

Ο ντελιβεράς δήλωσε ότι δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει την ανταπόκριση του κόσμου. «Δεν μπορεί να είναι αληθινό», είπε, θυμούμενος πώς κοιτούσε συνεχώς το κινητό του καθώς έρχονταν οι δωρεές. «Σκεφτόμουν, κάποια απάτη θα είναι».

Ο έμπειρος διανομέας, που εργάζεται νύχτες για να συμπληρώνει το εισόδημά του από τη δουλειά του στο υπουργείο Γεωργίας του Άιντάχο, ανέφερε ότι πάντα προσπαθούσε να βοηθά τους άλλους. Αποκάλυψε ότι στο παρελθόν είχε περάσει χρόνο στη φυλακή για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ότι απεξαρτήθηκε, επέστρεψε στις σπουδές πριν από περισσότερα από 20 χρόνια, αλλά παρ’ όλα αυτά δυσκολεύτηκε να αποταμιεύσει για τη συνταξιοδότηση. «Πάντα προσπαθούσα να είμαι καλός άνθρωπος και να βοηθάω, γιατί ξέρω πώς είναι να βρίσκεσαι σε δύσκολη θέση», είπε ο 68χρονος.

Πλέον, χάρη σε αυτή τη μικρή στάση για αγορά αναψυκτικού, ο ντελιβεράς ετοιμάζεται να συνταξιοδοτηθεί από τη δημόσια εργασία του στο τέλος Απριλίου με μια σημαντική οικονομική ενίσχυση και ίσως μεγαλύτερα ταξιδιωτικά σχέδια.

Σκοπεύει να συνεχίσει να εργάζεται ως διανομέας για τη Domino’s και ελπίζει να χρησιμοποιήσει τα χρήματα από το GoFundMe για ένα ταξίδι. «Λένε ότι έκανα το κάτι παραπάνω, αλλά, για όνομα του Θεού, δεν ήταν τίποτα σπουδαίο», είπε. «Τώρα ίσως πάω στη Χαβάη».