Οι αρχές στο Ιράν εκτέλεσαν σήμερα δι’ απαγχονισμού δύο άνδρες που κρίθηκαν ένοχοι ότι ενεργούσαν για λογαριασμό του Ισραήλ και των ΗΠΑ στη διάρκεια του κύματος αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που συγκλόνισε τη χώρα στις αρχές του έτους, ανακοίνωσε η δικαστική εξουσία.

«Ο Μοχαμάντ-Αμίν Μπιγκλαρί και ο Σαχίν Βαχεντπαράστ (…) απαγχονίστηκαν μετά την επανεξέταση της υπόθεσής τους και την οριστική επιβεβαίωση της ποινής τους από το Ανώτατο Δικαστήριο», μετέδωσε το πρακτορείο Mizan, προσθέτοντας ότι οι δύο άνδρες συμμετείχαν στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που κορυφώθηκαν τον Ιανουάριο.

Το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε την ποινή των δύο ανδρών που κατηγορούνταν ότι ήταν «μεταξύ των ταραξιών που επιδίωξαν να διαπράξουν μαζικούς φόνους» κλέβοντας όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό εισβάλλοντας σε στρατιωτική εγκατάσταση, σημείωσε το Mizan, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, οι δύο άνδρες ανήκουν σε μια ομάδα τεσσάρων ανθρώπων στους οποίους έχει επιβληθεί η θανατική ποινή για την ίδια υπόθεση. Την προηγούμενη εβδομάδα οι ιρανικές αρχές εκτέλεσαν τον 18χρονο Αμιρχοσεΐν Χαταμί, ο οποίος είχε καταδικαστεί για αυτή την υπόθεση.

Σε πρόσφατη έκθεσή της η Διεθνής Αμνηστία ανέφερε ότι 11 άνδρες κινδυνεύουν να εκτελεστούν άμεσα για τη συμμετοχή τους στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις. Η μη κυβερνητική οργάνωση κατήγγειλε ότι οι συλληφθέντες «υποβλήθηκαν σε βασανιστήρια και άλλες κακοποιήσεις όσο βρίσκονταν υπό κράτηση», προτού καταδικαστούν στη διάρκεια «κατάφωρα άδικων δικών που βασίστηκαν στις αναγκαστικές τους ομολογίες».