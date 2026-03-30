Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδονησίας ανακοίνωσε λίγο πριν από τις 06:00 (ώρα Ελλάδας) ότι ο κυανόκρανος της λεγόμενης Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (FINUL στα γαλλικά, UNIFIL στα αγγλικά), ο οποίος σκοτώθηκε στον Λίβανο χθες εξαιτίας έκρηξης βλήματος, ήταν μέλος των ινδονησιακών ενόπλων δυνάμεων.

Η ινδονησιακή κυβέρνηση όπως τονίζει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το AFP «εκφράζει τα πιο βαθιά συλλυπητήριά της» για τον «θάνατο Ινδονήσιου κυανόκρανου και τους τραυματισμούς άλλων τριών» εξαιτίας πυρών «πυροβολικού» εναντίον της θέσης της, κοντά στην Αντσίτ αλ Κουσάιρ, «καταδικάζει σθεναρά» την επίθεση και απαιτεί «διεξοδική και διαφανή έρευνα» για αυτήν, σύμφωνα με ανακοίνωση της διπλωματίας της που δημοσιοποιήθηκε μέσω X.