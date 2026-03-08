Ο αμερικανικός στρατός προειδοποιεί ότι το ιρανικό καθεστώς εκτοξεύει βαλλιστικούς πυραύλους και drones από πυκνοκατοικημένες περιοχές αμάχων και καλεί τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους για να αποφύγουν να τραυματιστούν.

«Το ιρανικό καθεστώς χρησιμοποιεί πυκνοκατοικημένες περιοχές αμάχων για τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της εκτόξευσης επιθετικών drones μίας κατεύθυνσης και βαλλιστικών πυραύλων. Αυτή η επικίνδυνη απόφαση θέτει σε κίνδυνο τη ζωή όλων των αμάχων στο Ιράν, καθώς οι τοποθεσίες που χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς χάνουν το καθεστώς προστασίας και θα μπορούσαν να καταστούν νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», αναφέρει η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).

«Ο αμερικανικός στρατός λαμβάνει κάθε εφικτό μέτρο για να ελαχιστοποιήσει τη βλάβη στους αμάχους, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των αμάχων μέσα ή κοντά σε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από το ιρανικό καθεστώς για στρατιωτικούς σκοπούς», προσθέτει η ανακοίνωση της CENTCOM.

Η CENTCOM αναφέρει σε «προειδοποίηση ασφαλείας» ότι τέτοιες εκτοξεύσεις πραγματοποιούνται στις πόλεις Ντεζφούλ, Ισφαχάν και Σιράζ. Προσθέτει: «Οι αμερικανικές δυνάμεις καλούν έντονα τους πολίτες στο Ιράν να παραμείνουν στα σπίτια τους».

«Το ιρανικό καθεστώς θέτει εν γνώσει του σε κίνδυνο αθώες ζωές. Επιπλέον, οι ιρανικές δυνάμεις θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια αθώων ανθρώπων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, στοχοποιώντας σκόπιμα και αδιακρίτως πολιτικά αεροδρόμια, ξενοδοχεία και κατοικημένες γειτονιές», προσθέτει η CENTCOM.

«Το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν αδιαφορεί κατάφωρα για τις ζωές των αμάχων, επιτιθέμενο σε εταίρους στον Κόλπο και ταυτόχρονα υπονομεύοντας την ασφάλεια του ίδιου του λαού του», λέει ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, διοικητής της CENTCOM.