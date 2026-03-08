Η αυξανόμενη ένταση στον Περσικό Κόλπο αρχίζει να επηρεάζει και τη διεθνή ναυτιλία, με τις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες να προχωρούν σε αναπροσαρμογή των δρομολογίων τους.

Καθώς οι επιθέσεις στην περιοχή πολλαπλασιάζονται, αρκετά ελληνόκτητα δεξαμενόπλοια εγκαταλείπουν σταδιακά τα επικίνδυνα ύδατα, αναζητώντας ασφαλέστερες διαδρομές υπό τον φόβο νέων επιθέσεων από το Ιράν.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, από τα συνολικά 325 πλοία ελληνικών συμφερόντων, τα 172 εξακολουθούν να βρίσκονται στον ευρύτερο Περσικό Κόλπο, στα Στενά του Ορμούζ και στον Κόλπο του Ομάν.

Παράλληλα, στην ευρύτερη θαλάσσια ζώνη που εκτείνεται από την Ερυθρά Θάλασσα έως τον Περσικό Κόλπο καταγράφονται 39 πλοία που φέρουν ελληνική σημαία. Από αυτά, τα 10 κινούνται εντός του Περσικού Κόλπου, ενώ ακόμη τρία πλέουν σε μικρή απόσταση από την περιοχή, στον Κόλπο του Ομάν.

Η γενική εικόνα στον Περσικό Κόλπο σήμερα (Marine Traffic)

Παρά την ένταση και τις συνεχείς επιθέσεις που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα, μέχρι στιγμής κανένα πλοίο με ελληνική σημαία δεν έχει γίνει στόχος επίθεσης. Δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός ή εμπλοκή Έλληνα ναυτικού σε κάποιο περιστατικό ασφαλείας.

Στα 16 τα πλήγματα μέχρι σήμερα, τα τρία σε πλοία ελληνικών συμφερόντων

Συνολικά, 16 πλοία έχουν πληγεί στην ευρύτερη περιοχή το τελευταίο διάστημα. Από αυτά, τρία ανήκουν σε ελληνικά συμφέροντα, ωστόσο οι ζημιές που υπέστησαν δεν θεωρούνται σοβαρές. Παράλληλα, οι Έλληνες πλοιοκτήτες έχουν προχωρήσει σε ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας για τα πλοία τους, λαμβάνοντας πρόσθετες προφυλάξεις.

Στα δέκα πλοία που εξακολουθούν να βρίσκονται εντός του Περσικού Κόλπου υπηρετούν περίπου 90 Έλληνες ναυτικοί. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει κατατεθεί κάποιο αίτημα για απομάκρυνση πληρωμάτων από την περιοχή.