Αυξανόμενες αντιδράσεις προκαλεί στην Κύπρο η παρουσία των βρετανικών στρατιωτικών βάσεων στο νησί, μετά από την επίθεση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους στην βάση του Ακρωτηρίου. Αυτό επισημαίνει μεταξύ άλλων εκτενές ρεπορτάζ της εφημερίδας Guardian που υπογράψει η ανταποκρίτρια Έλενα Σμιθ. Το γεγονός αυτό, όπως επισημαίνεται, έχει εντείνει τους φόβους για εμπλοκή της χώρας στην κρίση που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή.

Το ρεπορτάζ αναφέρεται και στους εκατοντάδες διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν το Σάββατο στη Λευκωσία, φωνάζοντας συνθήματα κατά των βρετανικών βάσεων και ζητώντας την απομάκρυνσή τους από το νησί. Οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία προς το προεδρικό μέγαρο, κρατώντας πανό με συνθήματα όπως «έξω οι βάσεις του θανάτου» και «η Κύπρος δεν είναι εξέδρα εκτόξευσης».

Σημειώνεται πως οι διαμαρτυρίες αυξήθηκαν μετά την επίθεση με drone που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της RAF στο Ακρωτήρι. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνο Κόμπο, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος ιρανικής κατασκευής εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο. Όπως δήλωσε, πρόκειται για εξέλιξη που επιβεβαιώνει τις ανησυχίες της Λευκωσίας ότι οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νησί θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο σε μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση.

Λίγες ώρες μετά το περιστατικό, δύο ακόμη drones εντοπίστηκαν και αναχαιτίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά της Κύπρου, ενώ σύμφωνα με τις κυπριακές αρχές και αυτά φέρεται να είχαν εκτοξευθεί από τον Λίβανο, σημειώνει η εφημερίδα Guardian.

Την ίδια στιγμή αναφέρεται στις δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων της Κύπρου οι οποίοι έχουν επανειλημμένα τονίσει πως η Κύπρος δεν εμπλέκεται σε στρατιωτικές επιχειρήσεις και επιδιώκει να διατηρήσει τον ρόλο της ως σταθεροποιητικός και ανθρωπιστικός παράγοντας στην περιοχή. Τονίζοντας παράλληλα πως οι βρετανικές βάσεις και όχι το κυπριακό κράτος αποτελούν τον βασικό στόχο πιθανών επιθέσεων, δεδομένου ότι χρησιμοποιούνται για επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

Τέλος το ρεπορτάζ επισημαίνει πως η πρόσφατη κρίση θεωρείται από πολλούς αξιωματούχους η σοβαρότερη πρόκληση ασφάλειας για την Κύπρο από το 1974.