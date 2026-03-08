Το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας του ανακοίνωσε ότι 394 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο Λίβανο αυτή την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων και 83 παιδιών.

O στρατός του Ισραήλ εξέδωσε την Κυριακή 8/3 προειδοποίηση εκκένωσης για τους κατοίκους νοτίως του ποταμού Λιτάνι στο νότιο Λίβανο ενώ νωρίτερα κάλεσε τους τελευταίους κατοίκους, που έχουν απομείνει στα νότια προάστια της Βηρυτού επίσης να εκκενώσουν την περιοχή, ενόψει νέων πληγμάτων κατά του φιλοϊρανικού λιβανικού κινήματος Χεζμπολάχ.

«Επείγουσα προειδοποίηση προς τους κατοίκους των νότιων προαστίων της Βηρυτού, ιδιαίτερα προς αυτούς που δεν έχουν ακόμα απομακρυνθεί από τη ζώνη. Το επαναλαμβάνουμε: σώστε τη ζωή σας και εκκενώστε αμέσως τα σπίτια σας», δήλωσε με ανακοίνωσή του στα αραβικά ένας εκπρόσωπος του στρατού, ο συνταγματάρχης Αβισάι Αντράι.

«Οι τρομοκρατικές δραστηριότητες, που διεξάγονται από τη Χεζμπολάχ στα προάστια, υποχρεώνουν τις Αμυντικές Δυνάμεις να δράσουν με ισχύ», δικαιολόγησε ο εκπρόσωπος αυτός, στην ανακοίνωση του οποίου, που δημοσιοποιήθηκε μέσω του Telegram, περιλαμβάνεται χάρτης της εν λόγω ζώνης.

Στο μεταξύ, περισσότεροι από 150 Ιρανοί πολίτες, περιλαμβανομένων διπλωματών και των οικογενειών τους, αναχώρησαν σήμερα από τον Λίβανο, δήλωσε στο Reuters υψηλόβαθμη πηγή στις λιβανικές δυνάμεις ασφαλείας, αφού οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις απείλησαν τους εκπροσώπους του Ιράν στον Λίβανο και πραγματοποίησαν πλήγματα κοντά στην πρεσβεία.