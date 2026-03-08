Σκηνές έντασης μεταδόθηκαν απρόσμενα ζωντανά στην τηλεόραση, όταν κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής σύνδεσης από το Τελ Αβίβ σημειώθηκε πυραυλική επίθεση.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε πραγματικό χρόνο, πριν προλάβει να διακοπεί η μετάδοση από το τηλεοπτικό συνεργείο.

Τη στιγμή που δημοσιογράφοι του αμερικανικού δικτύου NBC βρίσκονταν σε ζωντανή μετάδοση από την ισραηλινή πόλη, ένας πύραυλος έπληξε το Τελ Αβίβ. Οι εικόνες μεταδόθηκαν απευθείας στους τηλεθεατές, καθώς το χτύπημα συνέβη ενώ η σύνδεση βρισκόταν ακόμη στον «αέρα».

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το συνεργείο του καναλιού δεν πρόλαβε να διακόψει εγκαίρως τη μετάδοση, με αποτέλεσμα τα πλάνα της επίθεσης να προβληθούν ζωντανά στην τηλεόραση πριν διακοπεί η σύνδεση.