Έχει σχεδόν επιτευχθεί πλειοψηφική συναίνεση αναφορικά με τον διάδοχο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε σήμερα, Κυριακή 8/3 ο αγιατολάχ Μοχαμαντμεντί Μιρμπακερί, μέλος της Συνέλευσης των Ειδικών, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Ο ίδιος δήλωσε, ωστόσο, ότι «κάποια εμπόδια» χρειάζεται να επιλυθούν αναφορικά με τη διαδικασία, σύμφωνα με το Mehr.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το σώμα που είναι αρμόδιο για την εκλογή του ανώτατου ηγέτη είχε μια μικρή διαφωνία για το εάν η τελική απόφαση θα πρέπει να ληφθεί ύστερα από συνάντηση με φυσική παρουσία ή αντ’ αυτού να εκδοθεί χωρίς να τηρείται αυτή η τυπική διαδικασία.