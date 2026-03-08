Το Κουβέιτ βρίσκεται αντιμέτωπο σήμερα το πρωί με νέα επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), όπως ανακοίνωσε σήμερα ο στρατός του εμιράτου, κατά την ένατη ημέρα του πολέμου μεταξύ του Ιράν, του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ ανταποκρίνεται αυτή τη στιγμή σε εχθρικές επιθέσεις με πυραύλους και drones», ανακοίνωσε ο στρατός μέσω Χ, προειδοποιώντας για πιθανές εκρήξεις από τις αναχαιτίσεις βλημάτων.

Την ίδια ώρα, επιθέσεις δέχτηκαν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με νέα επίθεση ιρανικών drones και πυραύλων, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας.

«Η αντιαεροπορική άμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανταποκρίνεται αυτή τη στιγμή σε απειλές με πυραύλους και drones από το Ιράν. Το υπουργείο Άμυνας ενημερώνει ότι οι ήχοι που ακούγονται είναι αποτέλεσμα της αναχαίτισης πυραύλων και drones από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας», έγραψε το υπουργείο σε ανάρτηση στο Χ.