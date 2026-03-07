Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM) διέψευσε χθες Σάββατο τον ισχυρισμό της Τεχεράνης ότι αμερικανοί στρατιώτες έχουν αιχμαλωτιστεί στο Ιράν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν ανέφερε ότι του έχει αναφερθεί πως «αρκετοί αμερικανοί στρατιώτες έχουν αιχμαλωτιστεί. Αλλά οι Αμερικανοί ισχυρίζονται ότι σκοτώθηκαν εν ώρα καθήκοντος. Παρά τις μάταιες προσπάθειές τους, η αλήθεια δεν είναι κάτι που μπορούν να κρύψουν για πολύ καιρό».

Ο υποπλοίαρχος Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος Τύπου της CENTCOM δήλωσε πως «το ιρανικό καθεστώς κάνει ό,τι μπορεί για να διαδίδει ψέματα και να εξαπατά. Αυτό είναι άλλο ένα σαφές παράδειγμα».