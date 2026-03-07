Σύμφωνα με τον Τούρκο ΥΠΕΞ, παρόμοιες πολεμικές ενέργειες «εξυπηρετούν τον ισραηλινό επεκτατισμό που εκτυλίσσεται στην περιοχή» Χακάν Φιντάν

«Μιλήσαμε με τους φίλους μας στο Ιράν για τον πύραυλο που εκτοξεύτηκε προς την Τουρκία», είπε σε δηλώσεις του ο Χακάν Φιντάν το βράδυ του Σαββάτου (07.03.2026) για το πρόσφατο περιστατικό και πρόσθεσε: «Αν πρόκειται για έναν πύραυλο που έχει χάσει την πορεία του, είναι άλλο θέμα, αλλά αν αυτό συνεχιστεί, η συμβουλή μας είναι να είστε πολύ προσεκτικοί».

«Κανείς δεν πρέπει να εμπλακεί σε μία τέτοια περιπέτεια», συνέχισε ο Χακάν Φιντάν «δείχνοντας» προς το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι:

«Δεν είναι σωστή στρατηγική να επιτίθεται κανείς στις πολιτικές υποδομές χωρών που δεν επιτρέπουν τη χρήση του εναέριου χώρου τους από άλλες χώρες ή τη χρήση ξένων στρατιωτικών βάσεων στο έδαφός τους».

«Κάτι τέτοιο θα εξυπηρετούσε, σε κάποιο βαθμό, τον ισραηλινό επεκτατισμό που εκτυλίσσεται επί του παρόντος στην περιοχή», τόνισε, καταλήγοντας, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.