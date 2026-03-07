Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε απόψε τους τελευταίους κατοίκους, που έχουν απομείνει στα νότια προάστια της Βηρυτού, να εκκενώσουν «αμέσως» την περιοχή, ενόψει νέων πληγμάτων κατά του φιλοϊρανικού λιβανικού κινήματος Χεζμπολάχ.

«Επείγουσα προειδοποίηση προς τους κατοίκους των νότιων προαστίων της Βηρυτού, ιδιαίτερα προς αυτούς που δεν έχουν ακόμα απομακρυνθεί από τη ζώνη. Το επαναλαμβάνουμε: σώστε τη ζωή σας και εκκενώστε αμέσως τα σπίτια σας», δήλωσε με ανακοίνωσή του στα αραβικά ένας εκπρόσωπος του στρατού, ο συνταγματάρχης Αβισάι Αντράι.

«Οι τρομοκρατικές δραστηριότητες, που διεξάγονται από τη Χεζμπολάχ στα προάστια, υποχρεώνουν τις Αμυντικές Δυνάμεις να δράσουν με ισχύ», δικαιολόγησε ο εκπρόσωπος αυτός, στην ανακοίνωση του οποίου, που δημοσιοποιήθηκε μέσω του Telegram, περιλαμβάνεται χάρτης της εν λόγω ζώνης.

Στο μεταξύ, περισσότεροι από 150 Ιρανοί πολίτες, περιλαμβανομένων διπλωματών και των οικογενειών τους, αναχώρησαν σήμερα από τον Λίβανο, δήλωσε στο Ρόιτερς υψηλόβαθμη πηγή στις λιβανικές δυνάμεις ασφαλείας, αφού οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις απείλησαν τους εκπροσώπους του Ιράν στον Λίβανο και πραγματοποίησαν πλήγματα κοντά στην πρεσβεία.

Η πηγή στις δυνάμεις ασφαλείας δήλωσε ότι οι άνθρωποι αυτοί θα μεταβούν αεροπορικώς στη Ρωσία με ρωσικό αεροπλάνο και ότι άλλοι 20 Ιρανοί είχαν αναχωρήσει χθες, Παρασκευή, μετά την έναρξη ενός νέου πολέμου ανάμεσα στη Χεζμπολάχ και το Ισραήλ.

Πηγή στην ιρανική πρεσβεία στη Βηρυτό είπε ότι αναχωρεί μη απαραίτητο διπλωματικό προσωπικό, αλλά δεν έκανε γνωστό αριθμό.

Χθες, Παρασκευή, ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν περιοχή κοντά στην πρεσβεία του Ιράν στον Λίβανο, είπαν στο Ρόιτερς δύο πηγές στις δυνάμεις ασφαλείας. Η πηγή στην ιρανική πρεσβεία είπε στο Ρόιτερς ότι τα πλήγματα αυτά οδήγησαν στην απόφαση για την αναχώρηση των Ιρανών διπλωματών.

Ωστόσο οι λιβανικές αρχές σχεδίαζαν επίσης να κάνουν κινήσεις αυτή την εβδομάδα εναντίον Ιρανών διπλωματών, είπαν στο Ρόιτερς δύο πρόσωπα που έχουν γνώση των συζητήσεων που γίνονται στους κόλπους της κυβέρνησης.

Οι πηγές αυτές είπαν ότι η λιβανική κυβέρνηση είχε την πρόθεση να απελάσει διπλωμάτες από τη χώρα. Το Ρόιτερς δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει αν οι διπλωμάτες, που έχουν αναχωρήσει μέχρι στιγμής, απελάθηκαν ή έφυγαν για λόγους ασφαλείας.

Εξάλλου οι λιβανικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι περισσότεροι από 450.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί εξαιτίας των ισραηλινών πληγμάτων στον Λίβανο.

«Ο συνολικός αριθμός των καταγεγραμμένων εκτοπισμένων έφτασε τις 454.000», από τους οποίους περισσότεροι από 110.000 έχουν καταφύγει σε κέντρα φιλοξενίας, δήλωσε η υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων Χανίν Σάγεντ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.