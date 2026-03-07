Νέο μήνυμα προς τον ιρανικό λαό έστειλε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, την ώρα που η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν κλιμακώνεται.

Σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του, ο Νετανιάχου απευθύνθηκε άμεσα στους πολίτες του Ιράν, λέγοντας ότι «η στιγμή της αλήθειας πλησιάζει» και ότι το μέλλον της χώρας τους βρίσκεται στα χέρια τους.

«Η στιγμή της αλήθειας πλησιάζει. Προσπαθούμε να ελευθερώσουμε το Ιράν, αλλά τελικά αυτό εξαρτάται από εσάς», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η αλλαγή καθεστώτος μπορεί να προέλθει μόνο από τον ίδιο τον ιρανικό λαό.

Απευθυνόμενος σε μέλη των Φρουρών της Επανάστασης, ο Νετανιάχου λέει: «Είστε κι εσείς στο στόχαστρό μας. Όποιος καταθέσει το όπλο του, δεν θα του συμβεί τίποτα κακό. Όποιος δεν το κάνει, θα φέρει ο ίδιος την ευθύνη».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ έχουν στόχο την αποτροπή της απειλής που, σύμφωνα με το Τελ Αβίβ, συνιστά το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι τις επόμενες ημέρες ενδέχεται να υπάρξουν νέες επιθέσεις.

Η δήλωση του Νετανιάχου έρχεται σε μια περίοδο έντονης κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή, με ανταλλαγές πυραυλικών και αεροπορικών πληγμάτων ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν, αλλά και με αυξανόμενη διεθνή ανησυχία για την επέκταση της σύγκρουσης στην ευρύτερη περιοχή.