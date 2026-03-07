Ο ιταλικός τύπος δημοσιεύει δήλωση που διένειμε ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο: «Σήμερα συγκάλεσα έκτακτη τηλεδιάσκεψη με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγό Luciano Portolano, τον Εθνικό Διευθυντή Εξοπλισμών, Ναύαρχο Giacinto Ottaviani, και εκπροσώπους της ιταλικής αμυντικής βιομηχανίας. Στη συνάντηση συμμετείχαν περίπου 130 άτομα.

Σκοπός της συνάντησης ήταν να συζητηθεί η περίπλοκη γεωπολιτική κατάσταση, ειδικά αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, και να ενθαρρυνθεί και να ευαισθητοποιηθεί η αμυντική βιομηχανία σχετικά με την ανάγκη προστασίας των εθνικών συμφερόντων, με δέσμευση πέραν των συνήθων εμπορικών κανόνων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, προέτρεψα την αμυντική βιομηχανία να αναφέρει όλες τις επιχειρησιακές της δυνατότητες, τα προγράμματα που βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης και κάθε πρωτοβουλία που μπορεί να συμβάλει, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, στην περαιτέρω ενίσχυση της άμυνας, ιδίως της αεροπορικής, της χώρας, καθώς και των συμμαχικών και φιλικών χωρών.

Επιπλέον, τόνισα ότι, σε μια τόσο ευαίσθητη και δραματική στιγμή, είναι θεμελιώδες να μειωθούν στο ελάχιστο τα εμπόδια και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που δεν συνάδουν με τις ανάγκες που δεν μπορούν να περιμένουν και που επηρεάζουν αρνητικά την αποτελεσματικότητα και, τελικά, την ίδια την ασφάλεια της χώρας.

Αυτή τη στιγμή είναι θεμελιώδους σημασίας το σύστημα της χώρας να λειτουργεί σε στενή συνεργασία και με ταχύτητα απέναντι σε μια διεθνή κατάσταση που θα μπορούσε να επιδεινωθεί, δημιουργώντας σημαντικές επιπλοκές και δυσκολίες για την Ιταλία τόσο σε γεωπολιτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο».