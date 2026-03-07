Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, προειδοποίησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι, αν επιδιώξει περαιτέρω κλιμάκωση, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι προετοιμασμένες.

Σε ανακοίνωσή του, ο Αραγτσί ανέφερε ότι η πρόθεση του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν για αποκλιμάκωση στην περιοχή «ακυρώθηκε άμεσα», επειδή -όπως είπε- ο Τραμπ παρερμήνευσε τις δυνατότητες του Ιράν.

Πρόσθεσε ότι «η ευθύνη για οποιαδήποτε εντατικοποίηση της άσκησης του δικαιώματος αυτοάμυνας του Ιράν θα βαρύνει αποκλειστικά την αμερικανική κυβέρνηση».

Υποστήριξε επίσης ότι η «εβδομαδιαία περιπέτεια» του Τραμπ έχει ήδη κοστίσει στον αμερικανικό στρατό 100 δισεκατομμύρια δολάρια, πέρα από τις ζωές νεαρών στρατιωτών, προσθέτοντας ότι το οικονομικό κόστος θα μετακυλιστεί στους απλούς Αμερικανούς πολίτες.

Παράλληλα, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ότι εξαπάτησε τις ΗΠΑ ώστε να εμπλακεί στον δικό του πόλεμο, χαρακτηρίζοντας τη σύγκρουση «πόλεμο επιλογής» που προωθείται από όσους βάζουν «το Ισραήλ πάνω απ’ όλα».