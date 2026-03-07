Ευθεία προειδοποίηση προς το Λονδίνο ότι στρατιωτικές βάσεις που θα χρησιμοποιηθούν εναντίον του Ιράν θα θεωρηθούν «νόμιμοι στόχοι», απευθύνει ο πρέσβης της Τεχεράνης στη Βρετανία.

Σε αποκλειστική συνέντευξή του στο BBC, ο πρέσβης του Ιράν στο Λονδίνο, Σαγέντ Αλί Μουσαβί, δήλωσε ότι η χώρα του έχει «δικαίωμα στην αυτοάμυνα» σε περίπτωση που η Βρετανία εμπλακεί άμεσα στις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν.

Ο Ιρανός πρέσβης υποστήριξε ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει να επιτεθεί σε γειτονικές χώρες, αλλά ξεκαθάρισε ότι η αντίδραση του Ιράν εξαρτάται από τις ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.

«Αν η επίθεση συνεχιστεί, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα υπερασπιστούμε τον εαυτό μας», δήλωσε.

Ο Ιρανός πρέσβης απέρριψε επίσης κατηγορηματικά ότι το Ιράν προκάλεσε τη σύγκρουση, υποστηρίζοντας ότι η χώρα του απαντά σε επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.