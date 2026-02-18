Στα τέλη του περασμένου έτους, το διοικητικό συμβούλιο της JPMorgan Chase συγκεντρώθηκε στο «Morgan’s», μια αυθεντική αγγλική παμπ που βρίσκεται στον 13ο όροφο του πολυτελούς, νέου ουρανοξύστη της τράπεζας στο Μανχάταν.

Όταν έφτασε ο δίσκος με τις παγωμένες Guinness, οι επικεφαλής της ισχυρότερης τράπεζας των ΗΠΑ ήρθαν αντιμέτωποι με μια αναπάντεχη λεπτομέρεια: πάνω στον αφρό της μπίρας «επέπλεε» το πρόσωπο του CEO της τράπεζας, Jamie Dimon.

Ένα στέλεχος της τράπεζας είχε δώσει οδηγία στο προσωπικό του μπαρ να χρησιμοποιήσει έναν εκτυπωτή υψηλής τεχνολογίας για να αποτυπώσει τη μορφή του ισχυρού άνδρα της Wall Street στις stouts, ελπίζοντας ότι το «αφεντικό» θα εκτιμούσε το αστείο.

Ο Dimon, ο οποίος τον επόμενο μήνα κλείνει τα 70, βρήκε τη φάρσα διασκεδαστική. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, έσπευσε να απαγορεύσει τη χρήση της φωτογραφίας του στα ποτήρια, φοβούμενος ότι κάτι τέτοιο θα έδινε την εντύπωση πως η παμπ, στο εμβληματικό αρχηγείο των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ο ίδιος οραματίστηκε, αποτελεί κάποιου είδους «μνημείο ματαιοδοξίας».

Πλέον, οι baristas αποτυπώνουν στον αφρό την εικόνα του ίδιου του κτιρίου στην Park Avenue ή εποχιακά σύμβολα, όπως κολοκύθες.

Morgan’s offers stunning views and regular appearances by Jamie Dimon, but running a pub is hard work—even for America’s largest bank. https://t.co/Ufolkx1Rpz — The Wall Street Journal (@WSJ) February 18, 2026

55 θέσεις για 10 χιλιάδες εργαζόμενους

Ο Dimon συμμετείχε προσωπικά στον σχεδιασμό του Morgan’s, γιορτάζοντας τα εγκαίνια πέρυσι μαζί με τον κορυφαίο αρχιτέκτονα Norman Foster. «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα», δήλωσε ο Dimon τον Ιανουάριο.

«Έχουμε την παμπ μας, έχουμε και την Guinness μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Όμως, η διαχείριση ενός μπαρ έχει αποδειχτεί μια πρόκληση ακόμα και για μια κορυφαία τράπεζα.

Το προσωπικό κατακλύζει το Morgan’s για να φάει κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων του ή για να πιει μια μπίρα μετά την εργασία, ενώ στελέχη εκτός της τράπεζας επιστρατεύουν κάθε γνωριμία τους για να εξασφαλίσουν ένα τραπέζι. Οι τραπεζίτες προσκαλούν συχνά πελάτες εκεί, εντυπωσιάζοντάς τους με τη θέα στο Empire State Building, ενώ ο ίδιος ο Dimon περνά συχνά για να χαιρετήσει τους καλεσμένους.

Η Wall Street Journal εξηγεί πως το πρόβλημα είναι πως στο κτίριο εργάζονται περίπου 10.000 άνθρωποι, αλλά το Morgan’s διαθέτει μόλις 55 θέσεις. Οι απλοί υπάλληλοι που αναζητούν μια στιγμή χαλάρωσης σπάνια καταφέρνουν να περάσουν τις γυάλινες πόρτες, οι οποίες συχνά «φρουρούν» άδεια τραπέζια, κρατημένα από τραπεζίτες που τελικά δεν εμφανίζονται ποτέ.

Η ζήτηση είναι τόσο μεγάλη, που ορισμένοι νεαροί υπάλληλοι κάνουν κρατήσεις εβδομάδες νωρίτερα. «Είναι σχεδόν αδύνατο να μπεις», παραδέχεται ένας τραπεζίτης.

Μια δόση Αγγλίας στο Μανχάταν

Το Morgan’s πλασάρεται ως ένα κομμάτι Αγγλίας στην καρδιά της Νέας Υόρκης, σερβίροντας fish and chips ($23) και shepherd’s pie ($21). Η τράπεζα και ο δεδηλωμένος αγγλόφιλος Dimon αρέσκονται να τονίζουν τις βρετανικές τους ρίζες – πέρυσι διοργάνωσαν ακόμα και πάρτι γενεθλίων για τον βασιλιά Κάρολο Γ’.

Ωστόσο, το Morgan’s δεν είναι μια τυπική γειτονική παμπ. Είναι προσβάσιμο μόνο για το προσωπικό που εργάζεται στα γραφεία της τράπεζας στο Midtown. Η τεράστια ζήτηση ανάγκασε τη διοίκηση να επανεξετάσει τους κανόνες, καταργώντας την υποχρεωτική κράτηση για το μπαρ, με την ελπίδα να ενθαρρύνει την ελεύθερη προσέλευση.

Η νέα κουλτούρα του γραφείου

Η Journal αναφέρει πως η JPMorgan πόνταρε πολλά στο νέο της αρχηγείο, ελπίζοντας ότι οι παροχές αυτές θα επαναφέρουν το γόητρο του χρηματοοικονομικού κλάδου σε μια εποχή που οι εταιρείες τεχνολογίας προσφέρουν δελεαστικά κίνητρα.

Παρά το ύψος του ουρανοξύστη –του ψηλότερου κτιρίου με γραφεία στο Μανχάταν– η έλλειψη χώρου παραμένει ένα σοβαρό πρόβλημα. Το μεγάλο ύψος των ορόφων περιορίζει τα συνολικά τετραγωνικά, με αποτέλεσμα ορισμένοι διευθυντές να μοιράζονται μικρά γραφεία, μια υποβάθμιση σε σχέση με τις παλιές τους έδρες στη Madison Avenue.

Η τράπεζα έχει υιοθετήσει τη λογική του «open-plan», ακολουθώντας την άποψη του Dimon ότι τα αφεντικά πρέπει να κάθονται μαζί με τους υπαλλήλους.

Φυσικά, η παραμονή στο γραφείο μέχρι αργά έχει και τα προνόμιά της: μαγευτικά ηλιοβασιλέματα και θέα που φτάνει μέχρι τον ποταμό Hudson. Ακόμη και στο γυμναστήριο του κτιρίου, τα ποδήλατα Peloton «βλέπουν» στο Central Park.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο David Arena, επικεφαλής ακινήτων της τράπεζας: «Όλοι θέλουν να έρθουν σε αυτό το κτίριο και όποιος το κάνει, ζει μια υπερβατική εμπειρία».