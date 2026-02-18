Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στις όχθες ενός ποταμού στην επαρχία Άτσεχ της Ινδονησίας, όταν ένας γιγάντιος κροκόδειλος εμφανίστηκε από τα θολά νερά κρατώντας στα σαγόνια του το άψυχο σώμα μιας γυναίκας, μπροστά στα μάτια εκατοντάδων κατοίκων που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο.

Η 35χρονη νοικοκυρά Τζουσμιταουάτι, από το χωριό Μπούλου Χάντεκ, σκοτώθηκε ύστερα από επίθεση στον κοντινό ποταμό Λουάν Μπόγια, στην περιοχή Τελούκ Ντάλαμ της επαρχίας Άτσεχ, στην Ινδονησία, την περασμένη Κυριακή, όπως αναφέρει η Daily Mail.

«Η Τζουσμιταουάτι είχε μπει στο ποτάμι μαζί με μια φίλη της για να βρουν όστρακα», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Τελούκ Ντάλαμ, Ιπντά Ζαϊνούρ Φάουζι. Η ίδια προχώρησε μόνη της πιο βαθιά μέσα στο νερό, ενώ η φίλη της παρέμεινε στην όχθη, πριν εξαφανιστεί από το οπτικό πεδίο κάτω από την επιφάνεια. Ο σύζυγός της έσπευσε στο σημείο για να τη βρει και συμμετείχε στις έρευνες στη γύρω περιοχή, όμως δεν υπήρχε κανένα ίχνος της.

Εκείνη τη στιγμή τραβήχτηκαν και τα βίντεο, καθώς εκατοντάδες ανήσυχοι κάτοικοι συγκεντρώθηκαν στις όχθες και ερευνούσαν τα νερά. Στις έρευνες συμμετείχαν επίσης η αστυνομία και μέλη τοπικής στρατιωτικής μονάδας.

Το πλήθος αντιμέτωπο με τον κροκόδειλο και οι προειδοποιήσεις των αρχών

Κάποια στιγμή, το τεράστιο σώμα του κροκόδειλου αναδύθηκε στην επιφάνεια του νερού, με το κεφάλι του να καλύπτεται από κλαδιά δέντρων που κρέμονταν από πάνω. Κουνούσε την ουρά του δεξιά και αριστερά, ενώ οι τρομοκρατημένοι κάτοικοι του φώναζαν. Ένας ανέβηκε στη βλάστηση κοντά με ένα ραβδί, προσπαθώντας να χτυπήσει το τεράστιο ζώο για να το αναγκάσει να αφήσει το σώμα, την ώρα που άλλοι κατέγραφαν τη σκηνή με τα κινητά τους τηλέφωνα. Μερικοί προσπάθησαν επίσης να χρησιμοποιήσουν σχοινιά για να αναγκάσουν τον κροκόδειλο να εγκαταλείψει το θύμα.

Ο κροκόδειλος φάνηκε να μετακινείται σε άλλο σημείο του ποταμού, όμως οι κάτοικοι τον ακολούθησαν. Τότε επανεμφανίστηκε, έχοντας την Τζουσμιταουάτι νεκρή ανάμεσα στα σαγόνια του. Ένας κάτοικος πυροβόλησε τον κροκόδειλο στο πρόσωπο, με το νερό να εκτοξεύεται από την πρόσκρουση κοντά στο αριστερό του μάγουλο. Το ζώο τρόμαξε, στριφογύρισε από τον πόνο και εξαφανίστηκε στα θολά καφέ νερά, χτυπώντας την κηλιδωτή ουρά του. Τελικά, το σώμα της απελευθερώθηκε από τα σαγόνια του ζώου, όμως διαπιστώθηκε ο θάνατός της επί τόπου. Η σορός παραδόθηκε στην οικογένειά της για ταφή.

Ο Ιπντά Ζαϊνούρ Φάουζι δήλωσε ότι η αστυνομία συντονίζεται με την Υπηρεσία Διατήρησης Φυσικών Πόρων του Άτσεχ σχετικά με τον κροκόδειλο, ο οποίος πιστεύεται ότι παραμένει στην περιοχή. Προέτρεψε τους κατοίκους να αποφεύγουν την προσέγγιση επικίνδυνων ποταμών και να παραμένουν σε επαγρύπνηση κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων όπως το ψάρεμα, το μπάνιο ή η συλλογή οστράκων.

Ο επικεφαλής της υποπεριφέρειας Τελούκ Ντάλαμ, Άντρικ Ντασάντρα, κάλεσε επίσης τους τοπικούς ηγέτες να προειδοποιήσουν τους κατοίκους για τον κίνδυνο επθέσεων από κροκόδειλους σε ποτάμια, εκβολές ποταμών και στα γύρω ύδατα της περιοχής.