Ο Logan Paul πούλησε μια εξαιρετικά σπάνια κάρτα Pokémon για το ποσό-ρεκόρ των 16,5 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με την εταιρεία δημοπρασιών. Ο γνωστός YouTuber και παλαιστής αγόρασε την κάρτα Pikachu Illustrator το 2021, σε μια συμφωνία αξίας 5,3 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που για την εποχή του αποτέλεσε ρεκόρ.

Η κάρτα Pikachu Illustrator που αγόρασε είναι το καλύτερα διατηρημένο παράδειγμα μιας από τις σπανιότερες κάρτες Pokémon που έχουν υπάρξει ποτέ. Την κάρτα αυτή λοιπόν πούλησε για 16,492 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που εμπεριέχει και την πριμοδότηση του αγοραστή, σύμφωνα με την εταιρεία δημοπρασιών Goldin.

Ο πλειοδότης που την απέκτησε είναι ο γνωστός χρηματιστής AJ Scaramucci, γιος του επίσης χρηματιστή και πρώην διευθυντή επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Anthony Scaramucci. Ο AJ Scaramucci δήλωσε ότι ήταν η πρώτη φορά που «κερδίζει» ένα προγραμματισμένο «κυνήγι πλανητικού θησαυρού».

THE ILLUSTRATOR HAS FOUND A NEW HOME!



Final Sale Price: $16,492,000

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας ήταν «εντελώς τρελό», δήλωσε ο Paul σε ζωντανή μετάδοση στο YouTube καθώς έπεφταν κομφετί. Στην τελετή εμφανίστηκε η κριτής των Παγκόσμιων Ρεκόρ Guinness, Sarah Casson, που ανακήρυξε την συγκεκριμένη κάρτα ως την πιο ακριβή κάρτα που πουλήθηκε ποτέ σε δημοπρασία.

Congratulations to @LoganPaul and the team at @GoldinCo on a historic night 🥳 pic.twitter.com/0vpWfzYw9s — Guinness World Records (@GWR) February 16, 2026

Ο Paul εξεπλάγη από τον Scaramucci, ο οποίος του είπε για το σχέδιό του να «κατορθώσει το ακατόρθωτο», να αγοράσει δηλαδή αυτήν την κάρτα. «Είμαι σε αναζήτηση ενός απολιθώματος δεινοσαύρου T-Rex, θα αγοράσω τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας και δεν θα σταματήσω εκεί», είπε ο χρηματιστής. «Αυτή ήταν μόνο η αρχή».

.@LoganPaul's rare @Pokemon card becomes most expensive ever sold in record-setting auction.



The PSA-10 Pikachu Illustrator went on sale via @GoldinCo and eventually sold for $16,492,000.https://t.co/B1YBUIqhbx — Guinness World Records (@GWR) February 16, 2026

Ο Paul συμπεριέλαβε το διαμαντένιο κολιέ που φορούσε κατά τη διάρκεια του ντεμπούτου του στο WWE στο WrestleMania 38 το 2022, το οποίο κρέμασε στο λαιμό του Scaramucci, όπως αναφέρει δημοσίευμα του BBC.