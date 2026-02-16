Τουλάχιστον 28 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Κυριακή από πλήγμα μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε μια αγορά του Βόρειου Κορντοφάν, στο κεντρικό Σουδάν, ανέφερε η μη κυβερνητική οργάνωση Emergency Lawyers, μια ανεξάρτητη ομάδα που καταγράφει τον πόλεμο στη χώρα αυτή.

Το Κορντοφάν, μια μεγάλη, εύφορη περιοχή, πλούσια και σε πετρέλαιο, στα νότια του Χαρτούμ, σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο των συγκρούσεων που συνεχίζονται εδώ και τρία χρόνια μεταξύ του τακτικού στρατού και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης.

«Μη επανδρωμένα αεροσκάφη βομβάρδισαν την αγορά στη ζώνη Αλ Σαφίγια, στην κοινότητα Σοντάρι» που ελέγχεται από τους παραστρατιωτικούς, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 28 άνθρωποι και δεκάδες να τραυματιστούν» ανέφερε η ΜΚΟ στην ανακοίνωσή της, χωρίς να προσδιορίζει σε ποια πλευρά ανήκαν οι δρόνοι.

Το Σοντάρι βρίσκεται περίπου 230 χιλιόμετρα από την Ελ Ομπέιντ, την πρωτεύουσα της Πολιτείας του Νότιου Κορντοφάν που οι ΔΤΥ προσπαθούν να περικυκλώσουν εδώ και μήνες.

Η επίθεση, το βράδυ της Κυριακής, έγινε ενώ στην αγορά ήταν συγκεντρωμένος πολύς κόσμος, κυρίως γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι, πρόσθεσε η συλλογικότητα των φιλοδημοκρατικών δικηγόρων, προειδοποιώντας ότι ο απολογισμός αυτός είναι προσωρινός και μπορεί να αυξηθεί.

Από τον Απρίλιο του 2023 δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και τουλάχιστον 14 εκατομμύρια εκτοπίστηκαν στο εσωτερικό του Σουδάν αλλά και εκτός των συνόρων της χώρας. Ο πόλεμος αυτός έχει δημιουργήσει «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο», σύμφωνα με τον ΟΗΕ, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Τον Οκτώβριο οι ΔΤΥ κατέλαβαν την πόλη Ελ Φάσερ, το τελευταίο οχυρό του στρατού στο Νταρφούρ και πλέον προωθούνται στο Κορντοφάν, προσπαθώντας να θέλουν υπό τον έλεγχό τους τον κεντρικό οδικό άξονα που συνδέει το Νταρφούρ με την πρωτεύουσα, το Χαρτούμ.