Ο Τζέφρι Έπσταϊν, ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστής, συνέχισε για χρόνια μετά την καταδίκη του να εμφανίζεται ως «ευεργέτης» της ελίτ του Χάρβαρντ, διοχετεύοντας δεκάδες χιλιάδες δολάρια στον θρυλικό Hasty Pudding Institute και γεμίζοντας τραπέζια γκαλά με «κορίτσια» που ενίσχυαν το προσεκτικά χτισμένο προφίλ του.

Από το 2013 έως και λίγο πριν από τη σύλληψή του το 2019, ο Έπσταϊν δώρισε τουλάχιστον 375.000 δολάρια στον Hasty Pudding Institute of 1770, τον ιστορικό όμιλο που συνδέεται στενά με φοιτητικές λέσχες, θεατρικά και a cappella σχήματα του Χάρβαρντ, εξασφαλίζοντας τον τίτλο “Guardian of the Sphinx” και ένα «χρυσό» τραπέζι στα ετήσια γκαλά Order of the Golden Sphinx στο Plaza της Νέας Υόρκης. Σε email του 2015, η βοηθός του απευθύνεται με το προκλητικό «Hello girls!» σε μια ομάδα γυναικών –των οποίων τα ονόματα είναι σβησμένα στα αρχεία του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης– καλώντας τες να συμπληρώσουν την δεκάδα του τραπεζιού «με την έγκριση του JE φυσικά ;)». Για μία από τις αποδέκτριες, το δόλωμα ήταν απλό: «ευκαιρία να φορέσεις ένα ωραίο φόρεμα και παπούτσια».

Το σκηνικό αυτό, επαναλαμβανόμενο επί σειρά ετών, αποκαλύπτει πώς ο Έπσταϊν αξιοποίησε θεσμούς που συνδέονται με το Χάρβαρντ όχι μόνο για κοινωνική δικτύωση, αλλά και για να «ξεπλύνει» τη δημόσια εικόνα του, την ώρα που στο παρασκήνιο εκκρεμούσαν και συσσωρεύονταν καταγγελίες για κακοποίηση ανηλίκων. Στη ρητορική του Hasty Pudding, ο όμιλος περιγράφεται ως «ακρογωνιαίος λίθος της εμπειρίας του Χάρβαρντ» και η «παλαιότερη λέσχη του είδους της στις ΗΠΑ», με πέντε πρώην προέδρους να συγκαταλέγονται στο μητρώο μελών του – ένα ιδανικό περιβάλλον για κάποιον που ήθελε να αγοράσει ξανά θέση στην καλή κοινωνία. Την ίδια στιγμή, η ίδια η Πρυτανεία του Χάρβαρντ σιωπά για τις συγκεκριμένες δωρεές προς τον Hasty Pudding, ενώ τα email του υπουργείου Δικαιοσύνης δείχνουν έναν άνθρωπο που κυκλοφορούσε άνετα ανάμεσα σε καθηγητές, δωρητές και admission officers, προτείνοντας «χάρες» για εισαγωγές παιδιών γνωστών του.

Ο Έπσταϊν, το Χάρβαρντ και ο Hasty Pudding

Η σχέση Έπσταϊν–Χάρβαρντ έχει καταγραφεί ήδη: μεταξύ 1998 και 2008, το πανεπιστήμιο δέχτηκε πάνω από 9 εκατομμύρια δολάρια από τον χρηματιστή για έρευνα και δραστηριότητες καθηγητών, μέχρι και το 2008, οπότε εκείνος παραδέχτηκε ενοχή για σεξουαλικά αδικήματα στη Φλόριντα. Επισήμως, το Χάρβαρντ αναφέρει ότι μετά την καταδίκη του δεν δέχτηκε νέες δωρεές, ωστόσο τα νέα έγγραφα φωτίζουν πόσο βαθιά απλώνονταν οι ανεπίσημες διασυνδέσεις του – από e-mails με καθηγητές και μεγαλοδωρητές έως συχνές αναφορές σε ταξίδια του στην πανεπιστημιούπολη. Στο παράλληλο σύμπαν του Hasty Pudding, ο Έπσταϊν αξιοποίησε μια πιο «ανάλαφρη» πλατφόρμα, όπου τα λαμπερά γκαλά με διασημότητες όπως ο Marc Anthony, ο Neil Patrick Harris και ο Dr. Oz λειτουργούσαν ως σκηνικό για να εμφανίζεται ως επιφανής φιλάνθρωπος – και όχι ως καταδικασμένος δράστης σεξουαλικών εγκλημάτων.

Η εκτόξευση των οικονομικών του Hasty Pudding συμπίπτει με την είσοδο του Έπσταϊν στο κάδρο: από 197.898 δολάρια σε εισφορές το 2012, ο οργανισμός δήλωσε σχεδόν 1,6 εκατομμύρια δολάρια το 2013, τη χρονιά που ο μεγαλοεπενδυτής της κτηματαγοράς και απόφοιτος του Χάρβαρντ Άντριου Φάρκας λάνσαρε το gala του Order of the Golden Sphinx. Εκείνη τη χρονιά, σύμφωνα με τα αρχεία, ο Έπσταϊν έδωσε 75.000 δολάρια σε δύο δόσεις, με την βοηθό του να διαβεβαιώνει σε email ότι «δεν χρειάζεται καν να μιλήσουν στο τηλέφωνο» με τον Φάρκας, γιατί ο «JE θα δωρίσει έτσι κι αλλιώς :)». Σε άλλο μήνυμα του 2018, όταν ερωτήθηκε αν η δωρεά του πρέπει να εμφανιστεί ως «Anonymous» στο πρόγραμμα του γκαλά, ο Έπσταϊν απαντά κοφτά: «full name», δείχνοντας ότι η δημόσια αναγνώριση ήταν κεντρικό ζητούμενο.

Πώς ο Έπσταϊν «αγόραζε» κύρος μέσω Χάρβαρντ

Τα emails που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Δικαιοσύνης σκιαγραφούν έναν άνθρωπο που επένδυε στρατηγικά σε θεσμούς με κύρος, ώστε να αντισταθμίσει τη ρετσινιά του σεξουαλικού εγκληματία. Στην περίπτωση του Χάρβαρντ και του Hasty Pudding, η συνταγή ήταν ξεκάθαρη: γενναίες δωρεές, στενές σχέσεις με μεγαλοδωρητές όπως ο Φάρκας –ο οποίος τον έκανε συνεταίρο σε μαρίνα το 2007– και συνεχή φυσική παρουσία σε εκδηλώσεις με διασημότητες, πολιτικούς και επιχειρηματίες. Η ίδια η ηγεσία του Hasty Pudding, απαντώντας γραπτώς, επιμένει σήμερα ότι ο οργανισμός «επικεντρώνεται διαρκώς στο να κάνει το σωστό» και ότι έχει δωρίσει σε οργανώσεις που στηρίζουν θύματα trafficking ποσά που «ξεπερνούν κατά πολύ» τις συνεισφορές του Έπσταϊν, ενώ ο Φάρκας δηλώνει ότι «μετανιώνει βαθιά» που τον γνώρισε και ότι δεν υπάρχει ένδειξη δικής του παρατυπίας, όπως γράφει το Bloomberg.

Ωστόσο, τα μηνύματα με τα «Hello girls!» και τις τελευταίας στιγμής προσθήκες ακόμη μιας «κοπέλας» στο τραπέζι, όπως και η κυνική οδηγία «όχι, να πάει κατευθείαν στο νησί» όταν συζητείται αν μια προσκεκλημένη θα πετάξει στη Νέα Υόρκη ή στο ιδιωτικό νησί του, αφήνουν βαριά σκιά πάνω από το πώς η γκλάμουρ πρόσοψη του Χάρβαρντ και των συνδεδεμένων λεσχών του μπορούσε να συνυπάρχει με το πιο σκοτεινό πρόσωπο του συστήματος Έπσταϊν. Η νέα εσωτερική έρευνα που ξεκίνησε το Χάρβαρντ το 2025, μετά την αποκάλυψη εκτεταμένης αλληλογραφίας του με τον πρώην πρύτανη Λάρι Σάμερς, υπόσχεται αναθεώρηση των σχέσεων με δωρητές που συνδέονται με τον φάκελο Έπσταϊν – αλλά για πολλούς, η ζημιά στην αξιοπιστία του ιδρύματος έχει ήδη γίνει.