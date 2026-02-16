Προς την Τουρκία φαίνεται πως στρέφουν το βλέμμα τους οι Ηνωμένες Πολιτείες, εξετάζοντας την πιθανότητα συνεργασίας στον τομέα της ναυπηγικής για την κατασκευή πολεμικών πλοίων και την προμήθεια σημαντικών εξαρτημάτων. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της τουρκικής Hurriyet και του Middle East Eye, οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο χώρες επικεντρώνονται κυρίως στην κατασκευή φρεγατών, αλλά και στη δημιουργία ενός ευέλικτου συστήματος παραγωγής που θα υποστηρίζει τις ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Οι επαφές ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Άγκυρα έχουν ξεκινήσει από πέρυσι και συνεχίζονται με στόχο να αξιολογηθούν διάφορα μοντέλα συνεργασίας. Μάλιστα μια αποστολή από την Υπηρεσία Ναυτικών Συστημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών (NAVSEA) επισκέφθηκε τα ναυπηγεία του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού στην Κωνσταντινούπολη, στις 25 Ιανουαρίου.

Η αμερικανική πλευρά προσπαθεί να βρει τρόπους να αντιμετωπίσει τα «σημεία συμφόρησης» στην παραγωγική της ικανότητα, δηλαδή τα σημεία όπου η κατασκευή νέων πλοίων καθυστερεί λόγω περιορισμών στην αμερικανική βιομηχανία. Όπως αναφέρουν αξιωματούχοι που μίλησαν στο Middle East Eye, όλες οι συζητήσεις διεξάγονται σύμφωνα με τους νόμους και τις πολιτικές που διέπουν την αμυντική βιομηχανία των ΗΠΑ.

Να σημειωθεί ότι η Τουρκία τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει σημαντική τεχνογνωσία στην κατασκευή πολεμικών πλοίων. Τα ναυπηγεία της έχουν τη δυνατότητα να παράγουν ταυτόχρονα περισσότερα από 30 πλοία για το τουρκικό και το πακιστανικό ναυτικό. Το γεγονός αυτό έχει καταστήσει τη χώρα μια από τις σημαντικότερες δυνάμεις στην περιοχή στον τομέα της ναυτικής αμυντικής βιομηχανίας.

Ένα από τα πιο σημαντικά προγράμματα της Τουρκίας είναι το MİLGEM, το εθνικό πρόγραμμα κατασκευής πολεμικών πλοίων. Μέσα από αυτό έχουν αναπτυχθεί διάφορα σχέδια φρεγατών και κορβετών που μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες διαφορετικών ναυτικών δυνάμεων. Αμερικανοί αξιωματούχοι τονίζουν ότι αυτή η ευελιξία κάνει την Τουρκία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για πιθανή συνεργασία. Το πρόγραμμα έχει επίσης αυξήσει τη μηχανική και τεχνολογική εμπειρία της χώρας στον ναυπηγικό τομέα, γεγονός που την καθιστά έναν αξιόπιστο συνεργάτη σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στις συζητήσεις, η αμερικανική πλευρά εξέτασε κατά πόσο η Τουρκία θα μπορούσε να προμηθεύσει εξαρτήματα πλοίων για το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ και αν θα μπορούσε να αναλάβει μέρος της κατασκευής νέων φρεγατών. Η ιδέα είναι να επιταχυνθεί η διαδικασία ενίσχυσης του στόλου των ΗΠΑ, σε μια περίοδο που η στρατιωτική ένταση με την Κίνα αυξάνεται και η Ουάσιγκτον θέλει να διασφαλίσει ότι διαθέτει αρκετά σύγχρονα πλοία για να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε σενάριο.

Η Τουρκία από την πλευρά της έχει αναπτύξει ένα ισχυρό οικοσύστημα, με ναυπηγεία ικανά να εργάζονται ταυτόχρονα σε πολλά πλοία και με τεχνολογικές δυνατότητες που καλύπτουν τόσο τις ανάγκες του δικού της στόλου όσο και ξένων παραγγελιών. Αυτή η εμπειρία και η παραγωγική της ικανότητα την καθιστούν άλλωστε ενδιαφέρουσα για τις ΗΠΑ, που εξετάζουν τρόπους συνεργασίας ώστε να ενισχύσουν τον στόλο τους και να αντιμετωπίσουν τις καθυστερήσεις και τα «σημεία συμφόρησης» στην παραγωγή πλοίων.