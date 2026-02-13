Σε μια δήλωση με ιδιαίτερο σημειολογικό βάρος προχώρησε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, λίγο πριν από την έναρξη της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου. Ο Ρούμπιο έκανε λόγο για μια «στιγμή ορόσημο» στις διατλαντικές σχέσεις, υπογραμμίζοντας ότι ο κόσμος που γνωρίζαμε έχει αλλάξει ανεπιστρεπτί.

«Ζούμε σε μια νέα εποχή γεωπολιτικής που απαιτεί από όλους μας να επαναπροσδιορίσουμε τον ρόλο μας», δήλωσε χαρακτηριστικά. Παρά την έντονη αναστάτωση του περασμένου έτους, ο Ρούμπιο επέλεξε έναν πιο συμφιλιωτικό τόνο, τονίζοντας ότι το μέλλον των ΗΠΑ παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με αυτό της Ευρώπης. Η τοποθέτησή του αποκτά επιπλέον σημασία, καθώς ο ίδιος θεωρείται ένας από τους βασικούς διεκδικητές του χρίσματος των Ρεπουμπλικανών για τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Στο περιθώριο της Διάσκεψης ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τον Κινέζο ομόλογό του, Γουάνγκ Γι. Η συνάντηση αυτή, η δεύτερη διά ζώσης επαφή των δύο ανδρών, πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς Ουάσιγκτον και Πεκίνο προετοιμάζονται για την πιθανή επίσκεψη του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στην Κίνα τον προσεχή Απρίλιο.

Οι δύο πλευρές επιδιώκουν την εκτόνωση των εντάσεων σε ζητήματα, όπως οι εμπορικοί δασμοί και το μέλλον της Ταϊβάν. Παρά το βαρύ κλίμα, οι δύο διπλωμάτες αντάλλαξαν χειραψία μπροστά στις κάμερες, πριν αποσυρθούν με τις αντιπροσωπείες τους σε αίθουσα κεντρικού ξενοδοχείου του Μονάχου, χωρίς ωστόσο σύμφωνα με το Reuters, να προβούν σε δηλώσεις.

Η φετινή Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου ξεκινά κάτω από το βάρος των πολέμων στην Ουκρανία, τη Γάζα και το Σουδάν, αλλά και με την παραδοχή ότι η παραδοσιακή δυτική συμμαχία δονείται συθέμελα. Ενώ ιστορικά η Διάσκεψη αποτελούσε το προπύργιο της δυτικής αμυντικής συνεργασίας, η βεβαιότητα αυτή έχει πλέον κλονιστεί.

Στο Μόναχο αναμένονται εκτός από τον Κινέζο ΥΠΕΞ και άλλοι κορυφαίοι παγκόσμιοι παίκτες, όπως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Εμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος έδωσε το στίγμα της ευρωπαϊκής ανησυχίας, προειδοποιώντας για ένα «κινεζικό τσουνάμι» στο εμπόριο, αλλά και για τη διαρκή πολιτική αστάθεια που εκπέμπει η αμερικανική πλευρά.