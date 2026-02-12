Μπορεί η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη να βρίσκονται σήμερα πιο κοντά από ποτέ σε μια στρατιωτική αντιπαράθεση, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι βρίσκονται στα πρόθυρα ενός πολέμου με την παραδοσιακή έννοια του όρου. Η πιο πιθανή κατάληξη του τρέχοντος αδιεξόδου δεν είναι μια αμερικανική εισβολή στο Ιράν, ούτε ένας περιφερειακός πόλεμος. Αντιθέτως, αφορά ένα περιορισμένο, προσεκτικά υπολογισμένο πλήγμα, σχεδιασμένο όχι για να τερματίσει τις διαπραγματεύσεις, αλλά για να τις αναδιαμορφώσει ριζικά.

Τις τελευταίες εβδομάδες, αυτό το παράδοξο έχει γίνει αδύνατο να αγνοηθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενισχύσει δραματικά τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή, την ίδια στιγμή που Ιρανοί αξιωματούχοι επιμένουν πεισματικά ότι δεν πρόκειται να συνθηκολογήσουν υπό πίεση. Κι όμως, και οι δύο πλευρές συνεχίζουν να μιλούν -συχνά ταυτόχρονα- για διαπραγματεύσεις. Αυτή η φαινομενική αντίφαση δεν αποτελεί ένδειξη σύγχυσης. Αλλά, σύμφωνα με την ανάλυση των Arash Reisinezhad (LSE) και Arsham Reisinezhad (Πανεπιστήμιο του Έσσεξ) για το Foreign Policy, αντανακλά μια οικεία λογική της διεθνούς πολιτικής: τη χρήση του πολέμου, ή της απειλής αυτού, ως εργαλείο διαπραγμάτευσης.

Είναι αξιοσημείωτο ότι αυτή η δυναμική εξελίσσεται παράλληλα με τις αθόρυβες αλλά συνεχιζόμενες συνομιλίες στο Ομάν. Αυτές οι επαφές δεν έρχονται σε σύγκρουση με την εν εξελίξει κλιμάκωση· αποτελούν οργανικό κομμάτι της. Στη λογική του πολιτικού παζαριού, η διπλωματία και η στρατιωτική πίεση συχνά προχωρούν παράλληλα και όχι διαδοχικά.

Από την οπτική γωνία της Ουάσινγκτον, το Ιράν φαντάζει σήμερα πιο αδύναμο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή την τελευταία δεκαετία. Η Τεχεράνη διαθέτει ακόμα σημαντικές στρατιωτικές δυνατότητες όπως πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones). Όμως, η αποτροπή δεν αφορά αποκλειστικά τον στρατιωτικό εξοπλισμό. Αφορά την αξιοπιστία. Και αυτή η αξιοπιστία -συγκεκριμένα η ικανότητα του Ιράν να πλήξει τους αντιπάλους του σε πολλαπλά μέτωπα- έχει εξασθενήσει.

Αυτή η αντίληψη έχει τροφοδοτήσει μια έντονη αντιπαράθεση στο εσωτερικό της Ουάσινγκτον για το πώς πρέπει να αξιοποιηθεί η παρούσα συγκυρία.

Τα δύο στρατόπεδα και το δίλημμα του Τραμπ

Το ένα στρατόπεδο υποστηρίζει ότι αυτή ακριβώς είναι η στιγμή για την κλιμάκωση της πίεσης. Το Ιράν, κατά την άποψή τους, είναι στρατηγικά εγκλωβισμένο και ασυνήθιστα ευέλικτο. Συνεπώς, οι διαπραγματεύσεις δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη σταθεροποίηση του status quo, αλλά για την απόσπαση των μέγιστων δυνατών υποχωρήσεων στο πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυραύλους και τους περιφερειακούς του συμμάχους.

Το δεύτερο στρατόπεδο προσφέρει μια διαφορετική ανάγνωση. Ναι, το Ιράν δέχεται πίεση, αλλά αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που οι διαπραγματεύσεις μπορεί να πετύχουν. Από αυτή την οπτική γωνία, η τρέχουσα στιγμή αποτελεί μια ευκαιρία για τον Τραμπ να κηρύξει τη νίκη του, χωρίς να βυθίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια ακόμα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, ο Τραμπ αντιμετωπίζει ένα δίλημμα που δημιούργησε ο ίδιος. Δεσμευόμενος επανειλημμένα να στηρίξει τους Ιρανούς διαδηλωτές και παρουσιάζοντας την ηγεσία του Ιράν ως παράνομη, έχει ανεβάσει τις προσδοκίες -τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς- που ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια της πυρηνικής διπλωματίας. Αυτές οι δεσμεύσεις στενεύουν τα περιθώρια των ελιγμών του. Αν δεν κάνει τίποτα, ρισκάρει να φανεί αδύναμος. Αν εξαπολύσει έναν γενικευμένο πόλεμο, θα έρθει σε πλήρη αντίθεση με τον πυρήνα της πολιτικής του ταυτότητας.

Αυτές οι δυναμικές εξηγούν γιατί οι Αμερικανοί βλέπουν ένα περιορισμένο πλήγμα, και όχι μια εισβολή, ως το πλέον ελκυστικό εργαλείο. Ένα προσεκτικά ζυγισμένο πλήγμα ταιριάζει σε αυτό το πλαίσιο πολύ καλύτερα από ό,τι η απλή αυτοσυγκράτηση ή η εισβολή. Στέλνει ένα μήνυμα αποφασιστικότητας, ικανοποιεί τα «γεράκια» στο εσωτερικό της χώρας, διατηρεί τα διαπιστευτήρια του Τραμπ κατά των «αιώνιων πολέμων» και, το κυριότερο, αναδιαμορφώνει το περιβάλλον της διαπραγμάτευσης ενόψει σοβαρότερων συνομιλιών. Η επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα ενίσχυσε επίσης την πεποίθηση ότι αυτό το μοντέλο μπορεί να εφαρμοστεί.

Οι ανεξέλεγκτες συνέπειες μιας εισβολής στο Ιράν

Μια εισβολή στο Ιράν θα ήταν στρατηγικά παράλογη, σύμφωνα με τους Arash και Arsham Reisinezhad. Το κόστος θα ήταν κολοσσιαίο, οι περιφερειακές συνέπειες ανεξέλεγκτες και η εσωτερική στήριξη εξαιρετικά αβέβαιη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν στερούνται την ικανότητα να εισβάλουν στο Ιράν· στερούνται την πολιτική και στρατηγική αιτιολόγηση για να το πράξουν. Η σκιά του Ιράκ παραμένει βαριά, και λίγοι στην Ουάσινγκτον πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να διαχειριστούν το μέγεθος, τον πληθυσμό και την εσωτερική πολυπλοκότητα του Ιράν χωρίς να πυροδοτήσουν μια παρατεταμένη αστάθεια.

Ένας παρατεταμένος χερσαίος πόλεμος στο Ιράν θα απορροφούσε αναπόφευκτα στρατιωτικούς, οικονομικούς και πολιτικούς πόρους από τον πρωταρχικό στρατηγικό στόχο της Ουάσινγκτον: τον ανταγωνισμό με την Κίνα. Ακόμα και μια επιτυχημένη αρχική εισβολή δεν θα εγγυόταν την κατάρρευση του καθεστώτος, δεδομένης της δικτυωμένης και ανθεκτικής πολιτικής δομής του Ιράν, αλλά σχεδόν σίγουρα θα παγίδευε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια δαπανηρή προσπάθεια σταθεροποίησης με φθίνοντα στρατηγικά οφέλη. Οι στρατιωτικοί σχεδιαστές το κατανοούν αυτό. Το ίδιο και οι πολιτικοί ηγέτες. Γι’ αυτό και η συζήτηση έχει μετατοπιστεί από την εισβολή προς μια πιο «χειρουργική» χρήση βίας. Στο σενάριο που συζητείται στην Ουάσινγκτον, η πιο πιθανή επιλογή δεν είναι η κατοχή, αλλά ο «αποκεφαλισμός».

Ένα τέτοιο πλήγμα θα στόχευε σε μια περιορισμένη δέσμη στόχων: τον Ανώτατο Ηγέτη, κορυφαία στρατιωτικά και πολιτικά στελέχη, επιλεγμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις, υποδομές πυραύλων και κέντρα διοίκησης και ελέγχου. Το πλήγμα θα ήταν σχεδιασμένο να τερματιστεί γρήγορα, στέλνοντας το σήμα ότι η Ουάσινγκτον επιζητά πλεονέκτημα ισχύος και όχι πόλεμο.

Σε κάθε περίπτωση η αντίδραση του Ιράν, παραμένει ο μεγαλύτερος άγνωστος παράγοντας.

Η αντίδραση του Ιράν και το παράδοξο της τρέχουσας συγκυρίας

Η Τεχεράνη θα μπορούσε να επιλέξει μια περιορισμένη, συμβολική απάντηση, ώστε να διασώσει το κύρος της και την αποτρεπτική της ισχύ στο εσωτερικό, χωρίς να προκαλέσει ανεξέλεγκτη κλιμάκωση. Μια τέτοια απάντηση θα μπορούσε να περιλαμβάνει έμμεσες ενέργειες μέσω περιφερειακών εταίρων ή οριοθετημένα χτυπήματα με πυραύλους και drones. Αυτή η οδός θα συμβάδιζε με την πάγια προτίμηση του Ιράν για ασύμμετρες και ελεγχόμενες απαντήσεις.

Εναλλακτικά, οι Arash και Arsham εξηγούν πως το Ιράν θα μπορούσε να απορρίψει πλήρως τη λογική της αμερικανικής υπεροχής. Σε αυτό το σενάριο, η Τεχεράνη ίσως κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η αυτοσυγκράτηση απλώς προσκαλεί περισσότερη πίεση. Έτσι, θα μπορούσε να απαντήσει με τρόπους που θα διεύρυναν σκόπιμα τη σύγκρουση αμφισβητώντας την ικανότητα της Ουάσινγκτον να ελέγξει τον ρυθμό και το εύρος της κλιμάκωσης. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη στοχοποίηση αμερικανικών δυνάμεων σε πολλαπλά περιφερειακά μέτωπα, την απειλή θαλάσσιων στενών στρατηγικής σημασίας ή την επιτάχυνση των πυρηνικών δραστηριοτήτων για να αλλάξει τους στρατηγικούς υπολογισμούς.

Αυτός είναι και ο λόγος που η τρέχουσα συγκυρία παραμένει τόσο εκρηκτική. Η πιθανή αλληλουχία των γεγονότων δεν είναι «διαπραγμάτευση και μετά βία», αλλά «βία και μετά διαπραγμάτευση»: Σημειώνεται ένα πλήγμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν για να επιβάλουν τους όρους τους. Το Ιράν απαντά. Και μόνο τότε ξεκινούν οι σοβαρές συνομιλίες.

Οι Arash και Arsham καταλήγουν πως το παράδοξο της διαπραγμάτευσης μέσω της ισχύος είναι πως παρόλο που χρησιμοποιείται για να αποφευχθεί ο πόλεμος, στο τέλος φέρνει τον πόλεμο πιο κοντά. Το ερώτημα δεν είναι πλέον αν θα χρησιμοποιηθεί βία, αλλά αν αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς να πυροδοτήσει μια σύγκρουση που καμία πλευρά δεν επιθυμεί πραγματικά, αλλά και οι δύο θα δυσκολευτούν να περιορίσουν.