Ιρανοί καθεστωτικοί συνεχίζουν να δολοφονούν αντιφρονούντες διαδηλωτές με αχαλίνωτη βαναυσότητα. Φτάνουν μέχρι το σημείο να εκτελούν τραυματίες διαδηλωτές που βρίσκονται κλινήρεις σε νοσοκομεία. Κυκλοφορούν μάλιστα τρομακτικά πλάνα από δυνάμεις ασφαλείας στο Ιράν που κάνουν επιδρομές σε νοσοκομεία για να αναζητήσουν τους τραυματίες κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του περασμένου μήνα, όπου χιλιάδες διαδηλωτές σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις καταστολής.

«Βρίσκονταν σε νοσοκομεία, διασωληνωμένοι με αναπνευστικούς σωλήνες ή με ορούς στο χέρι», είπε μια πηγή για τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν. «Και μετά, όταν κοιτάξεις προσεκτικά, συνειδητοποιείς ότι δέχτηκαν πυροβολισμούς στο κεφάλι. Εκτελέστηκαν — τους δόθηκε η χαριστική βολή — μέσα στο νοσοκομείο», πρόσθεσε άλλη πηγή, συμπληρώνοντας ότι οι εκτελέσεις συνεχίζονται «καθημερινά».

Μία τρίτη πηγή αναφέρει τον ισχυρισμό ότι οι διαδηλωτές δέχονται και σεξουαλική βία, σε τέτοιο βαθμό που «μερικά από τα κορίτσια που κρατούνται έχουν ζητήσει από τις οικογένειές τους να τους στείλουν αντισυλληπτικά χάπια». Περισσότεροι από 207 άνθρωποι έχουν εκτελεστεί τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, σύμφωνα με την ιρανική καμπάνια «Όχι στις Τρίτες Εκτέλεσης», μια καμπάνια που τρέχει ο συνασπισμός πολιτικών κρατουμένων που κρατούνται σε 56 φυλακές σε όλη τη χώρα.

Ο 20χρονος διαδηλωτής Αλί Χεϊντάρι

Ο Αλί Χεϊντάρι, ένας 20χρονος διαδηλωτής που συνελήφθη κατά τη διάρκεια της βίαιης καταστολής της 8ης Ιανουαρίου, ήταν ο τελευταίος διαδηλωτής που εκτελέστηκε από το κράτος, σύμφωνα με τη μη κερδοσκοπική ομάδα «Εθνική Ένωση για τη Δημοκρατία στο Ιράν» με έδρα την Ουάσινγκτον. Εκτός από αυτούς που σκοτώθηκαν από το καθεστώς, η ομάδα έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για εκατοντάδες κρατούμενους που διατρέχουν άμεσο κίνδυνο θανάτου, με πολλούς από αυτούς να κρατούνται χωρίς τη δέουσα διαδικασία ή χωρίς να έχουν ειδοποιηθεί οι οικογένειές τους.

Οι επικεφαλής της εκστρατείας ισχυρίστηκαν επίσης ότι δικηγόροι και γιατροί που βοηθούν τους διαδηλωτές αντιμετωπίζουν κίνδυνο αντιποίνων από το καθεστώς. «Όπως προδιαγράφει η ένταση της καταστολής και του δημόσιου εκφοβισμού, το καθεστώς των εκτελεστών προχώρησε στη σύλληψη δικηγόρων, γιατρών και ιατρικού προσωπικού, γεγονός που υποδηλώνει τον αυξανόμενο τρόμο του για τη θαρραλέα εξέγερση του λαού τον περασμένο Ιανουάριο», ανέφερε η ομάδα σε ανακοίνωσή της. Παρά τον ισχυρισμό του Προέδρου Τραμπ ότι το Ιράν είχε αποφασίσει να σταματήσει την εκτέλεση διαδηλωτών τον περασμένο μήνα, υπάρχουν πολλές αναφορές για δολοφονίες που πραγματοποιήθηκαν… ως μέρος της προσπάθειας του καθεστώτος να καταστείλει τις διαδηλώσεις.

Ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει ότι οι δολοφονίες, μαζί με την αποτυχία του Ιράν να συμφωνήσει σε μια νέα πυρηνική συμφωνία, θα μπορούσαν να γίνουν αιτία για άμεσες στρατιωτικές ενέργειες από τις ΗΠΑ, με την Τεχεράνη να απαντά ότι μια τέτοια κίνηση θα οδηγήσει σε πόλεμο.

Υπάρχουν ακόμα πολλοί πολίτες που εξακολουθούν να περιμένουν την εμπλοκή της Αμερικής, με μια πηγή να εκφράζει μια γλυκόπικρη συγκίνηση που ένιωσε ψευδώς, όταν άκουσε πυροτεχνήματα από φιλοκαθεστωτικούς διαδηλωτές που γιόρταζαν την επερχόμενη επέτειο της Ισλαμικής Επανάστασης. «Για μια σύντομη στιγμή, ένιωσα πραγματικά αισιόδοξος. Νόμιζα ότι ίσως οι ΗΠΑ είχαν επιτέλους αρχίσει να χτυπούν κυβερνητικά γραφεία», είπε η πηγή. «Και μετά η πραγματικότητα χτύπησε ξανά», όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post.