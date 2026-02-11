Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκίνησε αποστολή για την ενίσχυση της παρουσίας του στην Αρκτική, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για την εκτόνωση των εντάσεων στις τάξεις της Συμμαχίας, που προκλήθηκαν από την επιθυμία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ οι ΗΠΑ να καταλάβουν τη Γροιλανδία.

Η νέα αποστολή με την ονομασία Arctic Sentry (Αρκτικός Φρουρός) θα συντονίσει την αυξανόμενη στρατιωτική παρουσία των νατοϊκών συμμάχων στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών γυμνασίων της Δανίας, όπως η Arctic Endurance (Αντοχή Αρκτικής) για τη Γροιλανδία, ανακοίνωσε το στρατιωτικό αρχηγείο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

«Η Arctic Sentry υπογραμμίζει τη δέσμευση της Συμμαχίας να προστατεύσει τα μέλη της και να διατηρήσει τη σταθερότητα σε μια από τις πιο στρατηγικά σημαντικές και περιβαλλοντικά δύσκολες περιοχές στον κόσμο», δήλωσε ο ανώτατος διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, ο Αμερικανός πτέραρχος Αλέξους Γκρίνκεβιτς.

«Θα αξιοποιήσει τη δύναμη του ΝΑΤΟ για να προστατεύσει το έδαφός μας και να διασφαλίσει ότι η Αρκτική και ο Απώτατος Βορράς παραμένουν ασφαλείς», συμπλήρωσε.

Το ΝΑΤΟ ξεκίνησε τον σχεδιασμό της αποστολής μετά τις συνομιλίες του Τραμπ και του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στο Νταβός τον περασμένο μήνα, στο αποκορύφωμα της κρίσης γύρω από τη Γροιλανδία, που πυροδοτήθηκε από την επιμονή του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ έπρεπε να προσαρτήσουν αυτό το τεράστιο νησί της Αρκτικής, που είναι αυτόνομο έδαφος της Δανίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ.

Ρούτε και Τραμπ συμφώνησαν ότι το ΝΑΤΟ θα διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο στην προστασία της Αρκτικής, ενώ η Δανία, οι ΗΠΑ και η Γροιλανδία θα πραγματοποιήσουν περαιτέρω συζητήσεις σχετικά με τη Γροιλανδία.

Νωρίτερα σήμερα, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, δήλωσε ότι οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις θα διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στην αποστολή Arctic Sentry του ΝΑΤΟ.

Η βρετανική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει επίσης ότι η συμμαχία ασφαλείας της Κοινής Εκστρατευτικής Δύναμης (Joint Expeditionary Force – JEF), υπό την ηγεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, σχεδιάζει σημαντική στρατιωτική δραστηριότητα στον Απώτατο Βορρά, και εκατοντάδες μέλη προσωπικό πρόκειται να αναπτυχθούν στην Ισλανδία, στα στενά της Δανίας και στη Νορβηγία σε γυμνάσια που έχουν προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο.

Η JEF αποτελείται από τη Δανία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, την Ισλανδία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.