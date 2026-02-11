Αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στη Βραζιλία η σύλληψη 60χρονου πιλότου, ο οποίος κατηγορείται ότι ηγούνταν οργανωμένου κυκλώματος σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων και ότι κατέβαλλε χρήματα σε οικογένειες, προκειμένου να έχει σεξουαλικά δικαιώματα στα παιδιά τους. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα των Αρχών, που κάνει λόγο για δράση του κυκλώματος επί «τουλάχιστον οκτώ χρόνια».

Ο Σέρτζιο Αντόνιο Λόπες συνελήφθη τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου μέσα σε αεροσκάφος της «Latam Airlines», λίγο πριν από την απογείωση στο αεροδρόμιο Κονγκόνιας, στο νότιο Σάο Πάολο. Ο 60χρονος πιλότος, πατέρας δύο παιδιών, θα εκτελούσε πτήση προς το Ρίο ντε Τζανέιρο και είχε μόλις επιστρέψει από ταξίδι του μέλιτος με τη νέα του σύζυγο. Οι αστυνομικές αρχές επέλεξαν να προχωρήσουν στη σύλληψη εντός του αεροσκάφους, καθώς -όπως ανέφεραν- ο κατηγορούμενος ταξίδευε συχνά και ήταν δύσκολο να εντοπιστεί στην κατοικία του στην Γκουαραρέμα, στη μητροπολιτική περιοχή του Σάο Πάολο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η νέα του σύζυγος, η οποία εργάζεται ως ψυχολόγος, ενημερώθηκε για τις κατηγορίες και εμφανίστηκε σοκαρισμένη. Οι Αρχές διευκρίνισαν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις εμπλοκής της στην υπόθεση.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο Λόπες είχε κεντρικό ρόλο σε ένα δομημένο δίκτυο που φέρεται να εκμεταλλευόταν σεξουαλικά μικρά παιδιά και εφήβους. Κατά τις ίδιες πηγές, χρησιμοποιούσε πλαστά έγγραφα ταυτότητας για να μεταφέρει ανηλίκους σε μοτέλ, όπου -όπως καταγγέλλεται- λάμβαναν χώρα οι κακοποιήσεις. Παράλληλα, φέρεται να κατέβαλλε χρηματικά ποσά για την απόκτηση φωτογραφιών και βίντεο των θυμάτων, με τα ποσά να κυμαίνονται από 30 έως 100 ρεάλ Βραζιλίας.

Οι Αρχές υποστηρίζουν επίσης ότι ο 60χρονος παρείχε οικονομική ενίσχυση σε οικογένειες που εμπλέκονται στην υπόθεση, καλύπτοντας βασικές ανάγκες όπως τρόφιμα, φάρμακα, ενοίκια και είδη οικιακής χρήσης, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις φέρεται να αγόραζε ακόμη και ηλεκτρικές συσκευές. Σύμφωνα με την επικεφαλής του Τμήματος Ανθρωποκτονιών και Προστασίας Προσώπων (DHPP), Ιβάλντα Αλέισο, κάθε φορά που ο κατηγορούμενος είχε φυσική επαφή με τα ανήλικα θύματα, διαπράττονταν κακοποιήσεις.

Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης συνελήφθη και μία 55χρονη γυναίκα, η Ντενίζε Μορένο, που ήταν και γιαγιά η οποία κατηγορείται ότι «παρέδιδε» τις τρεις εγγονές της, ηλικίας 10, 12 και 14 ετών, στον πιλότο έναντι χρηματικού ανταλλάγματος. Κατά την αστυνομία, φέρεται να μεσολαβούσε και για τον κανονισμό συναντήσεων σε μοτέλ στο Σάο Πάολο. Επιπλέον, μια δεύτερη γυναίκα, μητέρα άλλου ανήλικου θύματος, συνελήφθη επ’ αυτοφώρω με την κατηγορία ότι αποθήκευε και διακινούσε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης που αφορούσε την ίδια της την κόρη.

Η έρευνα ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2025 και μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί τουλάχιστον δέκα θύματα στην πολιτεία του Σάο Πάολο, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά από την ίδια οικογένεια. Υλικό που κατασχέθηκε από το κινητό τηλέφωνο του κατηγορούμενου φέρεται να υποδηλώνει ότι ενδέχεται να υπάρχουν θύματα και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Fasten Your Seatbelts» («Δέστε τις ζώνες σας»), κατά την οποία εκτελέστηκαν οκτώ εντάλματα έρευνας και κατάσχεσης σε βάρος τεσσάρων υπόπτων στο Σάο Πάολο και την Γκουαραρέμα. Η έρευνα αφορά αδικήματα όπως βιασμό ευάλωτου ατόμου, σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων, πορνεία, χρήση πλαστών εγγράφων, καθώς και παραγωγή, αποθήκευση και ενδεχόμενη διανομή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο διεύρυνσης του κατηγορητηρίου, καθώς προχωρά η ανάλυση των ψηφιακών πειστηρίων, σύμφωνα με το Mirror.