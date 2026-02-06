Ένα βράδυ του 2023, ο Έρικ (δεν είναι το πραγματικό του όνομα) περιηγούνταν, όπως συνήθιζε, σε ένα κανάλι κοινωνικής δικτύωσης το οποίο χρησιμοποιούσε για να παρακολουθεί πορνογραφικό υλικό. Λίγα δευτερόλεπτα μετά την έναρξη ενός βίντεο, πάγωσε. Σύντομα συνειδητοποίησε ότι το ζευγάρι που έβλεπε στην οθόνη, να μπαίνει σε ένα δωμάτιο, να αφήνει τις αποσκευές του και αργότερα να κάνει σεξ, ήταν ο ίδιος και η σύντροφός του. Τρεις εβδομάδες νωρίτερα είχαν περάσει τη νύχτα σε ξενοδοχείο στη Σενζέν, στη νότια Κίνα, αγνοώντας ότι δεν ήταν μόνοι.

Οι πιο προσωπικές τους στιγμές είχαν καταγραφεί από κρυφή κάμερα μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και το υλικό είχε διατεθεί σε χιλιάδες αγνώστους, οι οποίοι είχαν συνδεθεί στο ίδιο κανάλι που χρησιμοποιούσε και ο ίδιος ο Έρικ για να βλέπει πορνογραφικό περιεχόμενο. Ο Έρικ, κάτοικος Χονγκ Κονγκ, δεν ήταν πλέον απλός καταναλωτής της κινεζικής βιομηχανίας «spy-cam» πορνογραφίας, αλλά θύμα της.

Η λεγόμενη πορνογραφία με κρυφές κάμερες υπάρχει στην Κίνα εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία, παρά το γεγονός ότι η παραγωγή και διανομή πορνογραφικού υλικού είναι παράνομη στη χώρα. Τα τελευταία δύο χρόνια, ωστόσο, το ζήτημα έχει γίνει αντικείμενο έντονης συζήτησης στα κοινωνικά δίκτυα, με πολίτες, κυρίως γυναίκες, να ανταλλάσσουν συμβουλές για το πώς μπορούν να εντοπίσουν κάμερες μεγέθους ακόμα και μικρότερου από γόμα μολυβιού. Ορισμένοι μάλιστα έχουν καταφύγει στο να στήνουν σκηνές μέσα στα δωμάτια ξενοδοχείων για να αποφύγουν την καταγραφή τους.

Τον Απρίλιο του 2024, νέοι κυβερνητικοί κανονισμοί επιχείρησαν να περιορίσουν το φαινόμενο, υποχρεώνοντας τους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων να ελέγχουν τακτικά για την ύπαρξη κρυφών καμερών. Παρ’ όλα αυτά, η απειλή της μυστικής καταγραφής ενός δωματίου ξενοδοχείου παραμένει. Η έρευνα του BBC World Service εντόπισε χιλιάδες πρόσφατα βίντεο spy-cam, γυρισμένα σε δωμάτια ξενοδοχείων και πωλούμενα ως πορνογραφικό υλικό σε πολλαπλές ιστοσελίδες.

Μεγάλο μέρος του υλικού διαφημίζεται μέσω της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων και κοινωνικής δικτύωσης Telegram. Σε διάστημα 18 μηνών, εντοπίστηκαν έξι διαφορετικές ιστοσελίδες και εφαρμογές που προωθούνταν μέσω της πλατφόρμας και ισχυρίζονταν ότι διαχειρίζονται περισσότερες από 180 κρυφές κάμερες σε δωμάτια ξενοδοχείων, οι οποίες δεν κατέγραφαν απλώς, αλλά μετέδιδαν ζωντανά τη δραστηριότητα των πελατών. Μία από αυτές τις ιστοσελίδες παρακολουθήθηκε για επτά μήνες και περιείχε υλικό από 54 διαφορετικές κάμερες, με περίπου τις μισές να λειτουργούν ανά πάσα στιγμή.

Με βάση τα ποσοστά πληρότητας, το BBC εκτιμά ότι χιλιάδες πελάτες ενδέχεται να έχουν καταγραφεί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, με τους περισσότερους να αγνοούν πλήρως ότι έχουν βιντεοσκοπηθεί. Ο Έρικ παρακολουθούσε τέτοια βίντεο από την εφηβεία του, δηλώνοντας ότι τον προσέλκυε η «ωμή» φύση του υλικού, καθώς τα πρόσωπα που καταγράφονταν δεν γνώριζαν ότι βιντεοσκοπούνταν. Ωστόσο, όταν ανακάλυψε το βίντεο με τον ίδιο και τη σύντροφό του, την «Έμιλι» (επίσης ψευδώνυμο), η στάση του άλλαξε ριζικά.

Όταν της αποκάλυψε ότι η διαμονή τους είχε καταγραφεί, μονταριστεί σε βίντεο διάρκειας μίας ώρας και αναρτηθεί στο Telegram, εκείνη αρχικά νόμιζε ότι αστειευόταν. Όταν όμως είδε το υλικό, σοκαρίστηκε. Η Έμιλι φοβήθηκε ότι το βίντεο θα μπορούσαν να το έχουν δει συνάδελφοι ή μέλη της οικογένειάς της και το ζευγάρι δεν μιλούσε μεταξύ του για εβδομάδες.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι ένας από τους πιο γνωστούς διακινητές τέτοιου υλικού χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο «AKA». Μέσω συνδρομής ύψους 450 γουάν τον μήνα, οι χρήστες μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε ζωντανές μεταδόσεις από πέντε διαφορετικά κανάλια, καθένα εκ των οποίων εμφάνιζε πολλαπλά δωμάτια ξενοδοχείων, ορατά μόλις οι ένοικοι ενεργοποιούσαν το ρεύμα με την κάρτα τους. Υπήρχε επίσης η δυνατότητα επαναφοράς και λήψης αρχειοθετημένων βίντεο. Ένα από τα κανάλια του AKA στο Telegram είχε φτάσει τα 10.000 μέλη.

Οι συνδρομητές σχολίαζαν ζωντανά, έκριναν την εμφάνιση των πελατών, σχολίαζαν τις συνομιλίες τους και αξιολογούσαν τις σεξουαλικές τους επιδόσεις, με τις γυναίκες να υφίστανται συχνά χυδαίους και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς. Μέσω συνδυασμού στοιχείων, οι ερευνητές εντόπισαν μία από τις κάμερες σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Ζενγκζού, στην κεντρική Κίνα, κρυμμένη στον αεραγωγό και συνδεδεμένη απευθείας με την ηλεκτροδότηση του κτιρίου. Ανιχνευτής κρυφών καμερών που διατίθεται ευρέως στην αγορά δεν εντόπισε την παρουσία της.

Όταν η κάμερα απενεργοποιήθηκε, η πληροφορία διαδόθηκε γρήγορα στο Telegram, με συνδρομητές να εκφράζουν τη λύπη τους και τον AKA να ανακοινώνει μέσα σε λίγες ώρες την ενεργοποίηση νέας κάμερας σε άλλο ξενοδοχείο. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν περίπου δώδεκα αντίστοιχοι διαμεσολαβητές, οι οποίοι φαίνεται να εργάζονταν για άτομα υψηλότερα στην αλυσίδα, τους λεγόμενους «ιδιοκτήτες καμερών».

Τα οικονομικά οφέλη είναι σημαντικά. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του BBC, ο AKA φέρεται να έχει αποκομίσει τουλάχιστον 163.200 γουάν από τον Απρίλιο, ποσό πολλαπλάσιο του μέσου ετήσιου εισοδήματος στην Κίνα. Παρά τους αυστηρούς κανονισμούς, η αγορά κρυφών καμερών αποδείχθηκε σχετικά εύκολη στη μεγαλύτερη αγορά ηλεκτρονικών της χώρας.

Η Μπλου Λι, από τη μη κυβερνητική οργάνωση RainLily με έδρα το Χονγκ Κονγκ, δηλώνει ότι τα αιτήματα θυμάτων για αφαίρεση τέτοιου υλικού αυξάνονται, αλλά η διαδικασία γίνεται όλο και πιο δύσκολη, καθώς το Telegram δεν ανταποκρίνεται στα αιτήματα. Το BBC κατήγγειλε επίσημα τα κανάλια, χωρίς άμεση αντίδραση, ενώ σε μεταγενέστερη επικοινωνία η εταιρεία ανέφερε ότι η διανομή μη συναινετικής πορνογραφίας απαγορεύεται ρητά.

Παρότι οι λογαριασμοί που χρησιμοποιούσαν ο AKA και συνεργάτες του φαίνεται να διαγράφηκαν, η ιστοσελίδα ζωντανής μετάδοσης εξακολουθεί να λειτουργεί. Ο Έρικ και η Έμιλι παραμένουν βαθιά τραυματισμένοι, αποφεύγουν τα ξενοδοχεία και φορούν καπέλα σε δημόσιους χώρους από φόβο μήπως αναγνωριστούν, ενώ ο Έρικ δηλώνει ότι ελέγχει περιστασιακά τα κανάλια, φοβούμενος μήπως το βίντεο επανεμφανιστεί.