Το ιδιωτικό νησί Little St. James, που κάποτε αποτελούσε την έδρα των σκοτεινών δραστηριοτήτων του Τζέφρι Έπσταϊν, βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας με αφορμή των αποχαρακτηρισμό των σχετικών αρχείων.

Ο YouTuber Nico Grigg, συνοδευόμενος από μια ομάδα φίλων του, επιχείρησε να σπάσει το άβατο της περιοχής, χρησιμοποιώντας drones και jet skis για να καταγράψει τι συμβαίνει σήμερα στην έκταση των 72 στρεμμάτων.

Η «απόβαση» και τα βλέμματα από τα κτίρια

Στο βίντεο που ανέβηκε στην πλατφόρμα με τίτλο «Τρύπωσα στο νησί του Τζέφρι Έπσταϊν», οι εικόνες δείχνουν μια προσπάθεια προσέγγισης που δεν εξελίχθηκε ομαλά. Ο Grigg ανέφερε πως, ενώ βρίσκονταν ακόμα στο νερό, αντιλήφθηκε ανθρώπους να τους παρακολουθούν από μακριά. Κατά την προσπάθειά του να βγει στην ακτή, υποστηρίζει πως μια γυναίκα μέσα από τις εγκαταστάσεις άρχισε να τον φωτογραφίζει, ειδοποιώντας πιθανώς τις αρχές.

Η ομάδα αναγκάστηκε να αποχωρήσει εσπευσμένα, με τον ίδιο να δηλώνει πως η Ακτοφυλακή άρχισε να τους ακολουθεί κατά την επιστροφή τους. Ένα ατύχημα με αχινούς στάθηκε η αφορμή να μην προχωρήσει βαθύτερα στο εσωτερικό του νησιού, όμως η περιπέτεια δεν σταμάτησε εκεί.

Η «πολιορκία» από μαύρα SUV

Η επιστροφή του Grigg στην καθημερινότητά του συνοδεύτηκε από μια ανησυχητική εξέλιξη, την οποία μοιράστηκε με τους ακολούθους του στο TikTok. Σύμφωνα με τον ίδιο, μυστηριώδη μαύρα SUV έχουν κάνει την εμφάνισή τους έξω από την πόρτα του.

«Έχουν περάσει μόλις τρεις μέρες από τότε που δημοσίευσα το βίντεο… Κάθε μέρα από τότε που επέστρεψα σπίτι, υπάρχουν μαύρα φορτηγάκια Escalade έξω από το σπίτι μου. Δεν είμαι σίγουρος τι θέλουν ή ποιοι είναι, αλλά το ποστάρω αυτό εδώ τώρα σε περίπτωση που συμβεί οτιδήποτε».

Ο νεαρός influencer, ο οποίος παλαιότερα είχε γίνει γνωστός για φάρσες στο Omegle και παρεμβάσεις σε κλήσεις Zoom, εμφανίστηκε ιδιαίτερα φορτισμένος, λέγοντας: «Για όλο αυτό που ξέρω, θα μπορούσαν να είναι οι φίλοι του Jeffrey Epstein. Αν εκνεύρισα κάποιον, ζητώ συγγνώμη και θέλω όλο αυτό να τελειώσει».

Η αμφισβήτηση και το οικονομικό υπόβαθρο

Παρά τον θόρυβο και τις χιλιάδες κοινοποιήσεις, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη καταγραφή του περιστατικού από την αστυνομία, ούτε επιβεβαίωση για το ποιος μπορεί να βρίσκεται μέσα στα οχήματα.

Η κοινή γνώμη παραμένει διχασμένη: πολλοί θεωρούν ότι πρόκειται για μια πραγματική απειλή λόγω των ευαίσθητων δεδομένων που περιβάλλουν το όνομα του Epstein, ενώ άλλοι κάνουν λόγο για μια καλοστημένη προσπάθεια αύξησης των θεάσεων.

Πάντως, η οικονομική πλευρά της δραστηριότητάς του δεν περνά απαρατήρητη. Αν και ο ίδιος δεν μιλά ανοιχτά για τα έσοδά του, αναλυτές της αγοράς των social media εκτιμούν την περιουσία του μεταξύ 500.000 και 1 εκατομμυρίου δολαρίων, ποσό που προέρχεται από διαφημίσεις, sponsorships και τη viral απήχηση των βίντεό του.