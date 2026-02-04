Η ισχύς της τελευταίας αμερικανορωσικής συνθήκης για τα πυρηνικά όπλα φθάνει σε λίγες ώρες στην εκπνοή της ανεβάζοντας τον κίνδυνο για νέα κούρσα εξοπλισμών στην οποία η Κίνα θα έχει επίσης ρόλο να διαδραματίσει.

Το πλέγμα των συμφωνιών για τον έλεγχο των εξοπλισμών ξεκίνησε να εγκαθίσταται εδώ και δεκαετίες, αμέσως μετά την Κρίση των Πυραύλων στην Κούβα το 1962, οπότε και θεωρείται ότι ο κόσμος έφθασε στο κοντινότερο σημείο μίας εκ προθέσεως πυρηνικής αναμέτρησης και είχε ως στόχο να μειώσει τον κίνδυνο ενός καταστροφικού πυρηνικού πολέμου.

Αν, καθώς η συνθήκη New START οδεύει προς την εκπνοή της, η Ουάσινγκτον και η Μόσχα δεν φθάσουν σε κάποιο είδος κατανόησης της τελευταίας στιγμής, οι δύο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις στον κόσμο θα μείνουν για πρώτη φορά σε μισό αιώνα χωρίς περιορισμούς ως προς τις πυρηνικές κεφαλές που μπορούν να αναπτύξουν.